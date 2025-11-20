Reuters: Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν στο σχέδιο των ΗΠΑ που θα εξανάγκαζε την Ουκρανία σε παραχωρήσεις

Οι ευρωπαϊκές χώρες αντέδρασαν σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, το οποίο, σύμφωνα με πηγές, θα απαιτούσε από το Κίεβο να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη και να αφοπλιστεί μερικώς, όροι που οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θεωρούσαν εδώ και καιρό ισοδύναμους με συνθηκολόγηση.

Δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν στο Reuters ότι η Ουάσινγκτον είχε διαμηνύσει στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχτεί ένα πλαίσιο που έχουν καταρτίσει οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις και περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Η επιτάχυνση της αμερικανικής διπλωματίας έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία για το Κίεβο, με τα στρατεύματά του να υποχωρούν και την κυβέρνηση Ζελένσκι να υπονομεύεται από ένα σκάνδαλο διαφθοράς. Το κοινοβούλιο απέλυσε δύο υπουργούς την Τετάρτη λόγω του σκανδάλου. Η Ρωσία βομβαρδίζει τις ουκρανικές πόλεις και τις υποδομές με νυχτερινούς βομβαρδισμούς, σκοτώνοντας αμάχους και προκαλώντας διακοπές ρεύματος καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Οι αρχές δήλωσαν ότι 22 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και 26 σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές που κατέστρεψαν μια πολυκατοικία νωρίς την Τετάρτη, σε μια από τις χειρότερες επιθέσεις των τελευταίων μηνών.

Γαλλία: Η ειρήνη δεν είναι συνθηκολόγηση

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες ήταν προσεκτικοί ώστε να μην σχολιάσουν με πολλές λεπτομέρειες ένα ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ, το οποίο δεν έχει δημοσιοποιηθεί πλήρως. Ωστόσο, ξεκαθάρισαν ότι θα αντιδράσουν στις απαιτήσεις για παραχωρήσεις από το Κίεβο και δήλωσαν ότι οποιαδήποτε συμφωνία δε θα πρέπει να στερήσει την Ουκρανία από την ικανότητα να αμυνθεί.

«Οι Ουκρανοί θέλουν ειρήνη - μια δίκαιη ειρήνη που σέβεται την κυριαρχία όλων, μια διαρκή ειρήνη που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από μελλοντική επιθετικότητα», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό. «Αλλά η ειρήνη δεν μπορεί να είναι μια συνθηκολόγηση». Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία, ως θύμα της σύγκρουσης, δεν θα πρέπει να έχει περιορισμούς στην ικανότητά της να αμυνθεί.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη των Ευρωπαίων και της ίδιας της Ουκρανίας. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει τις αναφερόμενες προτάσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στο X ότι η Ουάσινγκτον θα «συνεχίσει να καταρτίζει μια λίστα με πιθανές ιδέες για τον τερματισμό αυτού του πολέμου, με βάση τις απόψεις και από τις δύο πλευρές αυτής της σύγκρουσης».

«Ο τερματισμός ενός πολύπλοκου και θανατηφόρου πολέμου όπως αυτός στην Ουκρανία απαιτεί μια εκτεταμένη ανταλλαγή σοβαρών και ρεαλιστικών ιδεών. Και η επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης θα απαιτήσει από τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε δύσκολες αλλά απαραίτητες παραχωρήσεις», δήλωσε ο Ρούμπιο. Αντιπροσωπεία του αμερικανικού στρατού, με επικεφαλής τον υπουργό στρατού Νταν Ντρίσκολ και τον αρχηγό του επιτελείου στρατού Ράντι Τζορτζ, βρισκόταν στο Κίεβο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ζελένσκι αργά την Πέμπτη.

Συναντήθηκαν με τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της Ουκρανίας, Αλεξάντρ Σίρσκι, αργά την Τετάρτη. Ο Σίρσκι είπε ότι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί μια δίκαιη ειρήνη ήταν να υπερασπιστούν τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας, να επεκτείνουν την ικανότητά της να χτυπά βαθιά στη Ρωσία και να σταθεροποιήσουν την πρώτη γραμμή.

Ο τέταρτος χειμώνας πολέμου

Με τον τέταρτο χειμώνα να πλησιάζει στον πιο θανατηφόρο πόλεμο στην Ευρώπη εδώ και οκτώ δεκαετίες, τα ρωσικά στρατεύματα προχωρούν σιγά σιγά και είναι έτοιμα να καταλάβουν επιτέλους την πρώτη σημαντική πόλη τους εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, τον κατεστραμμένο ανατολικό σιδηροδρομικό κόμβο του Ποκρόφσκ. Η Ρωσία, η οποία ξεκίνησε μια ολοκληρωτική εισβολή στη γειτονική της χώρα το 2022, κατέχει σχεδόν το ένα πέμπτο της Ουκρανίας και λέει ότι δεν θα τερματίσει τον πόλεμο εκτός εάν η Ουκρανία παραχωρήσει επιπλέον εδάφη, αποδεχτεί μόνιμη ουδετερότητα και μειώσει τις ένοπλες δυνάμεις της.

Η Ουκρανία λέει ότι αυτό θα ισοδυναμούσε με συνθηκολόγηση και θα την άφηνε απροστάτευτη σε περίπτωση που η Ρωσία επιτεθεί ξανά. Μετά τους πρώτους μήνες, όταν η Ουκρανία απέκρουσε μια ρωσική επίθεση στο Κίεβο και ανακατέλαβε εκτάσεις εδάφους, ο πόλεμος εδώ και τρία χρόνια συνεχίζεται κατά μήκος μιας γραμμής μετώπου 1.000 χιλιομέτρων, με τεράστιες απώλειες και από τις δύο πλευρές.

Μια ουκρανική αντεπίθεση σταμάτησε το 2023 και έκτοτε η Μόσχα έχει σημειώσει αργή αλλά αδιάκοπη πρόοδο, με τους εχθρούς χωρισμένους σε μια απανθρακωμένη ουδέτερη ζώνη, κυνηγώντας ο ένας τις δυνάμεις του άλλου με drones. Οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται τώρα έτοιμες να καταλάβουν το Ποκρόφσκ, όπου κάποτε ζούσαν 60.000 άνθρωποι, το πρώτο τους μεγάλο τρόπαιο από τις αρχές του 2024.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέστρεψε στην εξουσία φέτος δεσμευόμενος να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο, έχει αναπροσανατολίσει την πολιτική των ΗΠΑ από την σθεναρή υποστήριξη της Ουκρανίας προς την αποδοχή ορισμένων από τις δικαιολογίες της Ρωσίας για την εισβολή της. Αλλά έχει επίσης ασκήσει πιέσεις στη Μόσχα να κάνει παραχωρήσεις, ανακοινώνοντας τον περασμένο μήνα σχέδια για μια σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, μόνο και μόνο για να την ακυρώσει λίγες ημέρες αργότερα, αφού η Μόσχα υπέδειξε ότι δεν θα υποχωρήσει στις απαιτήσεις της.

Έχει επιβάλει κυρώσεις στις δύο κύριες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, ένα βήμα που δεν έκανε ποτέ ο πιο απροκάλυπτα φιλοουκρανός προκάτοχός του, Τζο Μπάιντεν. Η Παρασκευή 21 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία για τους ξένους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου να μειώσουν τις αγορές τους.

