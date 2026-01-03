GBL: Εκτός έδρας αποστολές για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (03/01)
Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα, ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει στη Μύκονο με την τοπική ομάδα, στο πλαίσιο 13ης αγωνιστικής στη GBL.
Με τρεις αναμετρήσεις κάνει ποδαρικό στο 2026 η Greek Basketball League.
Η αυλαία της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου ανοίγει χρονικά στη Μύκονο, εκεί όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα έχει για πρώτη φορά στη σύνθεση του τον Κρις Χουγκάζ. Οι νησιώτες, από την πλευρά τους, απέκτησαν τον Τζάστιν Μπριγκς. Ο ΠΑΟΚ πραγματοποιεί εξαιρετικό πρώτο μισό και έχει ρεκόρ 9-2 ενώ η Μύκονος είναι στο 5-6 στην παρθενική σεζόν της στα «μεγάλα σαλόνια».
Η ΑΕΚ των πολλών προβλημάτων δοκιμάζεται στην Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα. Η «Ένωση», αποχαιρέτησε τον Κρις Σίλβα (σ.σ. υπέγραψε στη Φενέρμπαχτσε) ενώ ανακοίνωσε τον Τζέιμς Νάναλι, έχει ρεκόρ 7-4, ενώ οι γηπεδούχοι είναι στο 6-5.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει κι η αναμέτρηση του Ηρακλή με το Περιστέρι. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες με ρεκόρ 5-6.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (03/01) στην GBL
- 15:45 Μύκονος – ΠΑΟΚ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 18:15 Ηρακλής – Περιστέρι Betsson ERT Sports 1
- 18:15 Προμηθέας – ΑΕΚ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 11-0 (1052-853)
- Παναθηναϊκός 10-1 (1016-824)
- ΠΑΟΚ 9-2 (923-875)
- ΑΕΚ 7-4 (899-873)
- Προμηθέας Π. 6-5 (935-929)
- Άρης 5-6 (898-884)
- Μύκονος 5-6 (848-889)
- Περιστέρι 5-6 (852-902)
- Ηρακλής 5-6 (900-911)
- Καρδίτσα 4-7 (881-922)
- Μαρούσι 2-9 (954-1027)
- Κολοσσός Ρ. 2-9 (839-927)
- Πανιώνιος 1-11 (928-1109)