AEK: Κατέβαλε τη ρήτρα η Φενέρμπαχτσε για Σίλβα – Υπέγραψε κι ανακοινώνεται ο Γκαμπονέζος

Ο Γκαμπονέζος υπέγραψε το συμβόλαιο του με την τουρκική ομάδα, το οποίο έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Σίλβα ταξίδεψε την Παρασκευή (02/01) στην Πόλη, για να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά της μετακίνησης του στη Φενέρμπαχτσε, η οποία προανήγγειλε την μεταγραφή του παίκτη, μέσα από τα social media.

Η ΑΕΚ, η οποία έβαλε στα ταμεία της 150.000 ευρώ, φουλάρει για να βρει έναν παίκτη που θα καλύψει το μεγάλο «κενό» που αφήνει ο Γκαμπονέζος! Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ήδη ξεχωρίσει μια περίπτωση παίκτη από τη Euroleague.

