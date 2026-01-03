Διπλώματα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να τα αντικαταστήσουν από τις 19 Ιανουαρίου 2026

Αλλάζει το καθεστώς σε όλη την Ευρώπη

Δημήτρης Δρίζος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σταδιακά στην πλήρη εναρμόνιση των διπλωμάτων οδήγησης. Αυτό σημαίνει ότι έως το 2033 όλοι οι οδηγοί που απέκτησαν δίπλωμα πριν από τον Ιανουάριο του 2013 θα πρέπει να το αντικαταστήσουν με νέο, ενιαίου ευρωπαϊκού τύπου. Μέχρι σήμερα η υποχρέωση αφορούσε κυρίως τα παλιά, χάρτινα διπλώματα. Πλέον, όμως, στο μέτρο εντάσσονται και τα διπλώματα σε μορφή πιστωτικής κάρτας.

Τι προβλέπει η διαδικασία αντικατάστασης

Η αντικατάσταση του διπλώματος δεν συνοδεύεται από ιδιαίτερη γραφειοκρατία. Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία αδειών οδήγησης και καταθέτει αίτηση προσκομίζοντας ταυτότητα ή διαβατήριο, μία βιομετρική φωτογραφία και το ισχύον δίπλωμα οδήγησης. Δεν απαιτείται ιατρική εξέταση ούτε επανεξέταση. Το κόστος για την έκδοση του νέου ευρωπαϊκού διπλώματος κυμαίνεται από 25 έως λίγο πάνω από 30 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή.

Η επόμενη κρίσιμη ημερομηνία είναι η 19η Ιανουαρίου 2026. Μέχρι τότε πρέπει να αντικατασταθούν τα διπλώματα σε μορφή κάρτας που εκδόθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1999 έως 31 Δεκεμβρίου 2001. Ακολουθούν σταδιακά οι υπόλοιπες κατηγορίες, με τελική προθεσμία την 19η Ιανουαρίου 2033 για όσα εκδόθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2012 έως και 18 Ιανουαρίου 2013.

Τι ισχύει για τα χάρτινα διπλώματα

Για τα παλιά, χάρτινα διπλώματα, το χρονοδιάγραμμα βασίζεται στο έτος γέννησης του οδηγού. Όσοι έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1953 έχουν προθεσμία έως τις 19 Ιανουαρίου 2033. Οι νεότερες ηλικιακές ομάδες όφειλαν να προχωρήσουν σε αντικατάσταση ήδη από το 2022 έως το 2025, ανάλογα με το έτος γέννησής τους.

Σημαντικό είναι ότι το δικαίωμα οδήγησης δεν χάνεται, ακόμη κι αν το δίπλωμα δεν αντικατασταθεί εντός της προθεσμίας. Η άδεια οδήγησης παραμένει ισόβια. Ωστόσο, σε περίπτωση ελέγχου, η χρήση εκπρόθεσμου διπλώματος μπορεί να οδηγήσει σε σύσταση από την αστυνομία και σε πρόστιμο που ανέρχεται περίπου στα 10 ευρώ.

Προβλήματα στο εξωτερικό και στις ενοικιάσεις

Η καθυστέρηση στην αντικατάσταση μπορεί να δημιουργήσει σοβαρότερα ζητήματα στο εξωτερικό, καθώς οι κυρώσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ένα εκπρόθεσμο δίπλωμα ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα σε τροχονομικό έλεγχο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μην επιτραπεί η συνέχιση του ταξιδιού.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το FOCUS Online, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, όπως η Sixt ή η ShareNow, δεν αποδέχονται πλέον παλαιού τύπου διπλώματα. Αυτό σημαίνει ότι όποιος βασίζεται σε τέτοιες υπηρεσίες θα πρέπει να φροντίσει εγκαίρως για την αντικατάστασή τους.

