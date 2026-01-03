Γνωρίστε τους ανθρώπους που προσπάθησαν να «ζήσουν για πάντα» – Τα... θεότρελα τεχνάσματα που έκαναν

Μπορούμε τελικά να κερδίσουμε τον θάνατο;

Δημήτρης Δρίζος

Γνωρίστε τους ανθρώπους που προσπάθησαν να «ζήσουν για πάντα» – Τα... θεότρελα τεχνάσματα που έκαναν
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ιδέα της αθανασίας συνοδεύει τον άνθρωπο από την αυγή του πολιτισμού. Από τους αλχημιστές του Μεσαίωνα και τους αυτοκράτορες της αρχαίας Κίνας μέχρι τους δισεκατομμυριούχους της Silicon Valley, η ίδια αγωνία επιστρέφει ξανά και ξανά: μπορεί ο άνθρωπος να νικήσει τον χρόνο; Και αν όχι, μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει για να τον καθυστερήσει;

Σήμερα, η αναζήτηση της αιώνιας ζωής δεν περιορίζεται σε μύθους και θρύλους. Έχει αποκτήσει επιστημονικό περίβλημα, τεχνολογικό λεξιλόγιο και –κυρίως– τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Πίσω από τις εντυπωσιακές υποσχέσεις, όμως, κρύβονται ιστορίες που ισορροπούν ανάμεσα στην εμμονή, την επιστήμη και τα όρια της ανθρώπινης ματαιοδοξίας.

Ο δισεκατομμυριούχος που πολεμά τη γήρανση

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες της σύγχρονης «μάχης κατά του θανάτου» είναι ο Αμερικανός επιχειρηματίας Μπράιαν Τζόνσον. Με περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων, ο Τζόνσον έχει μετατρέψει το σώμα του σε ένα διαρκές επιστημονικό πείραμα. Ακολουθεί ένα εξαντλητικό πρόγραμμα διατροφής, ύπνου και άσκησης, καταναλώνει δεκάδες συμπληρώματα καθημερινά και υποβάλλεται συνεχώς σε ιατρικές εξετάσεις, με στόχο να μειώσει τη βιολογική του ηλικία.

Ο ίδιος δηλώνει ανοιχτά ότι δεν τον ενδιαφέρει απλώς να ζήσει περισσότερο, αλλά να «αντιστρέψει» τη γήρανση. Οι επικριτές του μιλούν για επικίνδυνη εμμονή και για ένα ακριβό πείραμα χωρίς αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Εκείνος, πάντως, επιμένει ότι βρίσκεται στην αιχμή μιας επανάστασης που στο μέλλον θα αφορά όλους.

Η ψηφιακή αθανασία και το μυαλό στο σύννεφο

Άλλοι οραματίζονται την αιώνια ζωή όχι μέσα στο σώμα, αλλά έξω από αυτό. Ο Ρώσος επιχειρηματίας Ντμίτρι Ιτσκόφ έγινε γνωστός όταν ανακοίνωσε ότι στόχος του είναι η μεταφορά της ανθρώπινης συνείδησης σε τεχνητά σώματα ή ψηφιακά συστήματα. Το όραμά του βασίζεται στην ιδέα ότι, αν το μυαλό μπορεί να «αντιγραφεί», τότε ο θάνατος του σώματος παύει να έχει σημασία.

Η επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει τέτοιες φιλοδοξίες με έντονο σκεπτικισμό. Παρ’ όλα αυτά, η έννοια της ψηφιακής αθανασίας κερδίζει έδαφος, ειδικά σε έναν κόσμο όπου η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτερα από ποτέ. Το ερώτημα παραμένει αν πρόκειται για πραγματικό μέλλον ή για μια σύγχρονη εκδοχή επιστημονικής φαντασίας.

Οι θρύλοι που ξεπέρασαν τα όρια του χρόνου

Η επιθυμία για αιώνια ζωή, ωστόσο, δεν είναι καινούργια. Στην κινεζική παράδοση, ο Πενγκ Ζου θεωρείται σύμβολο μακροζωίας, με ιστορίες που τον θέλουν να ζει επί αιώνες χάρη σε μυστικές πρακτικές και διατροφή. Ακόμη πιο αμφιλεγόμενη είναι η περίπτωση του Λι Τσινγκ-Γιουν, ενός Κινέζου βοτανολόγου που, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές, έζησε πάνω από 200 χρόνια.

Παρότι τέτοιες ιστορίες δεν στηρίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία, αποκαλύπτουν κάτι βαθύτερο: τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να πιστεύει ότι υπάρχει τρόπος να ξεφύγει από το αναπόφευκτο.

1.jpg

Επιστήμη, ελπίδα και αυταπάτη

Η σύγχρονη ιατρική έχει καταφέρει να αυξήσει θεαματικά το προσδόκιμο ζωής, μειώνοντας τη θνησιμότητα και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής. Παρ’ όλα αυτά, η πραγματική αθανασία παραμένει εκτός εμβέλειας. Οι περισσότεροι επιστήμονες συμφωνούν ότι η γήρανση είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη βιολογική διαδικασία, την οποία μπορούμε να επιβραδύνουμε, αλλά όχι να εξαλείψουμε πλήρως.

Κι όμως, η ιδέα ότι ο θάνατος μπορεί να νικηθεί εξακολουθεί να ασκεί ακατανίκητη έλξη. Ίσως γιατί, πέρα από την επιστήμη και την τεχνολογία, η αναζήτηση της αθανασίας είναι βαθιά ανθρώπινη. Είναι ο φόβος της απώλειας, η ανάγκη για νόημα και η άρνηση να αποδεχτούμε ότι ο χρόνος, τελικά, κερδίζει πάντα.

Στο τέλος, το ερώτημα δεν είναι αν ο άνθρωπος θα ζήσει για πάντα, αλλά πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει για να το πιστέψει.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Στα ραντάρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Μουζακίτης – Θέλει Γιαζίτζι η Μπεσίκτας

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια - Πού είναι δεμένα τα πλοία

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο - Η ανάρτηση Τραμπ

11:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές, Euroleague: Επίσημο! Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε τον Κρις Σίλβα

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Προκλήσεις και αποφάσεις για τη μοναρχία φέρνει το 2026

10:59WHAT THE FACT

Γνωρίστε τους ανθρώπους που προσπάθησαν να «ζήσουν για πάντα» – Τα... θεότρελα τεχνάσματα που έκαναν

10:52ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Εκτός έδρας αποστολές για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (03/01)

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο – Η στιγμή που αμερικανικά αεροσκάφη χτυπούν το Καράκας

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο πιο τρομακτικός δρόμος της Κίνας: Ο «Δρόμος-Λεπίδα» πάνω σε στενή ορεινή κορυφογραμμή

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Οι έξι πόλεις που οι αρχαιολόγοι δεν έχουν καταφέρει ακόμη να εντοπίσουν

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άνδρας έδειχνε την καραμπίνα στον αδερφό του και τον τραυμάτισε κατά λάθος στο χέρι

10:33ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλώματα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να τα αντικαταστήσουν από τις 19 Ιανουαρίου 2026

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Έξι αιφνίδιοι θάνατοι στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο

10:15ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG ǀ Στις φλόγες η Βενεζουέλα, διαδοχικές εκρήξεις στο Καράκας – Τραμπ: «Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τη γυναίκα του»

10:10ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Κατέβαλε τη ρήτρα η Φενέρμπαχτσε για Σίλβα – Υπέγραψε κι ανακοινώνεται ο Γκαμπονέζος

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Η ταλαιπωρία του κόσμου αδικεί την προσπάθεια των αγροτών»

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη φωτιά σε υπό κατασκευή κτήριο στο Ντένβερ – Επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ραφήνα: Νεκρό άτομο από πυρκαγιά σε μονοκατοικία

09:42ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Φωτιά» οι Ντόντσιτς – ΛεΜπρον στη νίκη των Λέικερς | Αποτελέσματα και βαθμολογίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:28ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο - Η ανάρτηση Τραμπ

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιανουάριος - Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: «Πλημμύρισαν» τα νοσοκομεία της Λάρισας από περιστατικά μέθης

10:33ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλώματα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να τα αντικαταστήσουν από τις 19 Ιανουαρίου 2026

10:15ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG ǀ Στις φλόγες η Βενεζουέλα, διαδοχικές εκρήξεις στο Καράκας – Τραμπ: «Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τη γυναίκα του»

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

08:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά κύματα ψύχους - Πώς θα κάνουμε Θεοφάνεια

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Το 2025 ήταν η «Χρονιά του Χταποδιού», λόγω ενός ασυνήθιστου ρεκόρ

07:51ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Σαρωτικές αλλαγές σε διαθήκες, χρέη, συζύγους και συντρόφους – Αναλυτικά Παραδείγματα

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ο ήρωας πατέρας που έσωσε την κόρη του και άλλους 10 νεαρούς - «Με πήρε τηλέφωνο το παιδί μου και έτρεξα»

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Έφεσος: Απρόσμενη ανακάλυψη από τους αρχαιολόγους

07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Τα αίτια της τραγωδίας, τι δείχνουν τα στοιχεία κι οι έρευνες 

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο – Η στιγμή που αμερικανικά αεροσκάφη χτυπούν το Καράκας

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Η αιθαλομίχλη «πνίγει» το Ναύπλιο: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι για τη χρόνια ρύπανση που προκαλούν βιομηχανικές μονάδες

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: «Τα σκουπίδια στην Αυλίζα παραμένουν λόγω φόβου μετά την επίθεση», λέει στο Newsbomb ο τραυματίας εργαζόμενος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ