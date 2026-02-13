Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο κατάσκοπο: «Δεν θα απαλλαγείς από εμάς...»

Νέα στοιχεία για τη δράση των Κινέζων κατασκόπων με «όχημα» τον 54χρονο Σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς όπως φαίνεται η κατάσταση ήταν πολύ πιο πολύπλοκή.

Όπως υποστηρίζει ο Σμήναρχος, είχε πει στους Κινέζους χειριστές του ότι το 2026 θα βγει στη σύνταξη και δεν θα μπορεί να τους δίνει μυστικές πληροφορίες.

Η απάντησή τους ήταν: «Θα βρεις τον τρόπο. Δεν θα απαλλαγείς από εμάς».

Γυρνούσε με κινεζική κάρτα αναλήψεων

Ο προφυλακισμένος σμήναρχος στην απολογία του περιέγραψε με λεπτομέρειες πώς πληρωνόταν από τους Κινέζους χειριστές του. Του έδωσαν μια κάρτα αναλήψεων που είχε εκδοθεί στο Χονγκ Κονγκ σε όνομα τρίτου. Με αυτή την κάρτα μπορούσε να κάνει αναλήψεις σε οποιοδήποτε ΑΤΜ ανά τον κόσμο.

Μαζί με την κάρτα πήρε όμως και οδηγίες: «Να παίρνεις προφυλάξεις και να βγάζεις μικρά ποσά όταν κάνεις αναλήψεις», του είπαν, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι δεν ακολούθησε ποτέ τις οδηγίες.

Στο ταξίδι που έκανε στο Πεκίνο, που διήρκησε δύο με τρεις ημέρες, πήρε και μετρητά 2.500 ευρώ.

Στις φωτογραφίες-ντοκουμέντο του προφυλακισμένου σμηνάρχου φαίνεται μαζί με τους δύο από τους τρεις Κινέζους χειριστές του.

Αυτός είναι ο «Στίβεν» που στρατολόγησε τον Έλληνα σμήναρχο

Η μια μετά την άλλη έρχονται στο φως της δημοσιότητα νέες αποκαλύψεις για τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση κατασκοπείας με κεντρικό πρωταγωνιστή τον Έλληνα σμήναρχο, ο οποίος βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Κορίνθου.

Φωτογραφίες από το ταξίδι του σμηνάρχου-κατασκόπου στην Κίνα το φθινόπωρο του 2024, όπου φέρεται να συναντήθηκε με τα πρόσωπα-κλειδιά που τον στρατολόγησαν στο δίκτυο κατασκοπείας, έρχονται στη δημοσιότητα.

Ο σμήναρχος εμφανίζεται να φωτογραφίζεται στο Σινικό Τείχος μαζί με τον «Γουίλιαμ» και στον «Στίβεν», οι Κινέζοι στρατολόγοι.

Μετά τον «Γουίλιαμ» που απεικονίζεται σε φωτογραφία που βρέθηκε στο κινητό του Έλληνα αξιωματικού, η ΕΡΤ έφερε στο φως της δημοσιότητας και αυτήν του «Στίβεν», ο οποίος είναι το άτομο που τον προσέγγισε αρχικά μέσω των μέσων κοινωνικών δικτύων και με το οποίο είχε τις πρώτες επαφές και τη γνωριμία στο Σινικό Τείχος.

Οι φωτογραφίες από το κινητό του 54χρονου σμηνάρχου, είναι από το ταξίδι που είχε κάνει στην Κίνα το φθινόπωρο του 2024. Ο Έλληνας αξιωματικός απαθανατίζεται με τον άνθρωπο που τον στρατολόγησε προκειμένου να δίνει ευαίσθητες πληροφορίες στις κινεζικές αρχές.

Ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία με τον στρατοτολογητή του, Στίβεν, στο Σινικό τείχος το 2024

Στις φωτογραφίες, εκτός ωστόσο από τον Στίβεν, δίπλα στον σμήναρχο, ο οποίος ποζάρει ως χαμογελαστός τουρίστας εμφανίζεται κι ένας ανώτερός του που έχει κατονομασθεί ως «Γουίλιαμ».

Ο προφυλακισμένος σμήναρχος με τον «Γουίλιαμ», τον ανώτερο του στρατολογητή και χειριστή του, Στίβεν

Είναι τα δύο από τα τρία πρόσωπα τα οποία έχει κατονομάσει στην απολογία του στην στρατιωτική ανακρίτρια ο 54χρονος αξιωματικός.

Έδωσε τρία ονόματα, κανένας εντός στρατεύματος

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους δικηγόρους του, ο 54χρονος κατονόμασε τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση κατασκοπείας, οι οποίοι κατά πληροφορίες δεν προέρχονται από τον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Σμήναρχος αποκάλυψε ότι το πλήρες όνομα του ανθρώπου από την Κίνα που τον προσέγγισε είναι Στίβεν Γουέιν. Εκτός από τον Γουέιν, ο 54χρονος κατονόμασε άλλα δύο άτομα που εμπλέκονται στο κατασκοπευτικό δίκτυο.

Οι στρατιωτικές δικαστικές Αρχές πίεσαν τον 54χρονο να τους αποκαλύψει αν υπήρχαν άλλοι εμπλεκόμενοι είτε τη μονάδα που διοικούσε στο Καβούρι, είτε από το ΓΕΑ, ωστόσο, αρνήθηκε πεισματικά οποιαδήποτε εμπλοκή έτερου στρατιωτικού.

Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι οι Αρχές σταματούν τις έρευνες, αλλά ίσα ίσα τις εντείνουν για να αποκαλυφθεί πλήρως η διάσταση της υπόθεσης. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται, επίσης, πρόσωπα από το συγγενικό και οικογενειακό του περιβάλλον, που ενδεχομένως γνώριζαν τη δράση του.

