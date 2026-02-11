Ψηφιακές μέθοδοι διαρροής διαβαθμισμένων πληροφοριών – Τι αποκαλύπτει η υπόθεση του Σμήναρχου

Αν και τα συστήματα ασφαλείας των Ενόπλων Δυνάμεων είναι από τη φύση τους απόρρητα, θεωρείται δεδομένο πως υπάρχουν αυστηρά μέτρα προστασίας.

Newsbomb

Ψηφιακές μέθοδοι διαρροής διαβαθμισμένων πληροφοριών – Τι αποκαλύπτει η υπόθεση του Σμήναρχου
intime
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με κινηματογραφικό σενάριο μοιάζει η υπόθεση του κατάσκοπου Σμήναρχου που ταλανίζει την ελληνική δικαιοσύνη και έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της μέχρι να αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια.

Όπως επισήμανε ο καθηγητής Κυβερνοασφάλειας του Πανεπιστημίου Πειραιά, Χρήστος Ξενάκης, η σύγχρονη κατασκοπεία αξιοποιεί την τεχνολογία με τρόπους που δυσκολεύουν ακόμη και τα πιο αυστηρά συστήματα ασφαλείας.

Όπως εξήγησε μιλώντας στην ΕΡΤ, αν και τα συστήματα ασφαλείας των Ενόπλων Δυνάμεων είναι από τη φύση τους απόρρητα, θεωρείται δεδομένο πως υπάρχουν αυστηρά μέτρα προστασίας.

Παράλληλα, σε οργανισμούς που διαχειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες, η χρήση usb, όπως και η εκτύπωση εγγράφων σημαίνουν άμεσα συναγερμό. Στην υπόθεση του συγκεκριμένη υπόθεση πάντως, ο Σμήναρχος φέρεται να φωτογράφιζε τα αρχεία απευθείας από την οθόνη και να τα μετέτρεπε με το ειδικό λογισμικό σε κρυπτογραφημένα αρχεία. Η μέθοδος αυτή παρακάμπτει τους ελέγχους που αφορούν τη μεταφορά αρχείων, καθώς δεν απαιτεί αντιγραφή ή αποθήκευση σε άλλο υπολογιστή. Παρότι υπάρχουν αποτρεπτικά μέτρα, όπως η ενσωμάτωση υδατογραφήματος με τα στοιχεία του χρήστη (όνομα, IP, ταυτότητα πρόσβασης) επάνω στο προβαλλόμενο έγγραφο.

Ο τρόπος διαβίβασης των πληροφοριών

Όπως είπε ο καθηγητής, οι φωτογραφίες μπορούσαν να μετατραπούν σε κωδικοποιημένη μορφή, να ενσωματωθούν σε αρχεία διαφορετικού τύπου και να κρυπτογραφηθούν. Με αυτόν τον τρόπο, η αποστολή τους μπορούσε να περάσει απαρατήρητη μέσα σε φαινομενικά «αθώα» ψηφιακά δεδομένα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χρήση crypto wallets προσφέρει αυξημένο βαθμό ανωνυμίας σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τραπεζικές συναλλαγές. Τα κρυπτονομίσματα, όπως το Bitcoin, επιτρέπουν τη μεταφορά κεφαλαίων χωρίς την άμεση διαμεσολάβηση τραπεζικού ιδρύματος. Αν και οι συναλλαγές καταγράφονται δημόσια στο blockchain, η ταυτοποίηση του πραγματικού κατόχου ενός πορτοφολιού είναι δύσκολη, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται πολλαπλές διαδοχικές μεταφορές.

Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται συχνά και σε περιπτώσεις ηλεκτρονικών εγκλημάτων ή απαγωγών, με τα λύτρα ζητούνται σε bitcoin, ακριβώς λόγω της δυσκολίας εντοπισμού των δραστών. Παρ’ όλα αυτά, οι διωκτικές Αρχές διεθνώς αναπτύσσουν συνεχώς τεχνικές ανάλυσης της ροής των ψηφιακών κεφαλαίων, επιχειρώντας να «σπάσουν» την αλυσίδα ανωνυμίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:18ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στον Καναδά: Βίντεο από το σχολείο την ώρα της επίθεσης – Αστυνομικός μπαίνει στο κτίριο

12:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αυτοψία στον Βοτανικό από Αλαφούζο, Χατζηδάκη και Δούκα

12:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιώργος Γεράρδος: Η «Πλαίσιο» αποχαιρετά τον ιδρυτή της - «Καινοτόμος, διορατικός και ανθεκτικός»

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για ανεξαρτητοποίηση Καραγεωργοπούλου: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει» - Μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, μας δίνουν δύναμη

12:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: «Τελειώνει» η συμφωνία με Ελ Κααμπί - Υπογράφει ο Μαροκινός

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Ξανά στο νοσοκομείο για επανέλεγχο μετά την πνευμονία

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Φον Ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πρέπει να άρει τα εσωτερικά προσκόμματα για να γίνει παγκόσμιος γίγαντας

11:52LIFESTYLE

Σάλος στη Γερμανία: Ο 70χρονος πρώην CEO της Google έχει ερωτική σχέση με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Τασμανία: Βρήκαν 5 οστά, δόντια και κλειδί αυτοκινήτου - Ερευνάται αν ανήκαν σε αγνοούμενη πεζοπόρο

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

11:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ρεβάνς Κυπέλλου, Τσιτσιπά και μπάσκετ

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: «Η Ρωσία θα μπορούσε να μας επιτεθεί», λέει ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Οι φυσικοί επιστήμονες ανακαλύπτουν τι ελέγχει την ταχύτητα του κβαντικού χρόνου

11:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπακογιάννης: «Κίνδυνος καθυστέρησης για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού»

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Σαβάνα Γκάρθι: Ελεύθερος ο άνδρας που τέθηκε υπό κράτηση για την υπόθεση απαγωγής της μητέρας της

11:20ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οδοστρωτήρας Γουεμπανιάμα, διέλυσε τους Λέικερς

11:10ΕΛΛΑΔΑ

«Ενεργοί Μπαμπάδες» Ζητούν θεσμική αναγνώριση της γονικής αποξένωσης ως σοβαρής μορφής ψυχολογικής κακοποίησης των παιδιών – Τι γράφουν σε επιστολή στον πρωθυπουργό

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: «Προετοιμασία, συνεργασία, προστασία για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων»

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της αλυσίδας Πλαίσιο

11:00LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ασταμάτητη η Καινούργιου - Ποιος τερμάτισε δεύτερος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της αλυσίδας Πλαίσιο

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

09:12LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Εσπευσμένα σε νοσοκομείο με έντονους πόνους και πυρετό

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Απάτες, σχέδια, αδίστακτες κομπίνες: Η άγνωστη ιστορία του πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε πλούσιος

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: «Ο αστυνομικός μου έδειξε φωτογραφία με έναν άνδρα να με βιάζει» - Πώς έμαθε για τους 200 βιασμούς της

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στον Καναδά: Αναφορές ότι γυναίκα άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο - «Φράξαμε τις πόρτες με θρανία», λέει μαθητής

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Τασμανία: Βρήκαν 5 οστά, δόντια και κλειδί αυτοκινήτου - Ερευνάται αν ανήκαν σε αγνοούμενη πεζοπόρο

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για ανεξαρτητοποίηση Καραγεωργοπούλου: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει» - Μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, μας δίνουν δύναμη

11:52LIFESTYLE

Σάλος στη Γερμανία: Ο 70χρονος πρώην CEO της Google έχει ερωτική σχέση με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας

09:26LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Ποζάρει στο γυμναστήριο με μήνυμα «Keep It Simple» και γίνεται viral

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Δεν είχε συνεργούς στο στράτευμα λέει ο Σμήναρχος - Δεν έδωσε κωδικούς crypto, πιθανή η έκδοσή του σε τρίτη χώρα

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κρατούμενος βγήκε με άδεια, σκότωσε την 8χρονη κόρη του, τη μητέρα του και την πρώην σύζυγo

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Σαβάνα Γκάρθι: Ελεύθερος ο άνδρας που τέθηκε υπό κράτηση για την υπόθεση απαγωγής της μητέρας της

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Ξανά στο νοσοκομείο για επανέλεγχο μετά την πνευμονία

03:06ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 10.000 θέσεις εργασίας

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (11/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ