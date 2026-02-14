Τραγωδία στη Βραζιλία: Πυροβόλησε τα παιδιά του και αυτοκτόνησε για την απιστία της συζύγου του

Η μητέρα την ώρα του φονικού έλειπε από το σπίτι - Οι αναρτήσεις του δράστη και αυτόχειρα πριν την τραγωδία 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τραγωδία στη Βραζιλία: Πυροβόλησε τα παιδιά του και αυτοκτόνησε για την απιστία της συζύγου του
Μία οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Βραζιλία, όπου ένας 40χρονος πατέρας πυροβόλησε τα παιδιά του στον ύπνο τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, επειδή ανακάλυψε την απιστία της συζύγου του.

Ο Thales Naves Alves Machado, αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης της Ιτουμπιάρα, στην Γκόιας, χρησιμοποίησε ένα πιστόλι Glock G25 για να επιτεθεί στα παιδιά. Ο ίδιος βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι, με το όπλο στο στήθος του και άδεια δοχεία καυσίμου στο δωμάτιο, γεγονός που υποδηλώνει ότι είχε αδειάσει το περιεχόμενο στο σημείο.

Το μεγαλύτερο από τα παιδιά, ο 12χρονος Μιγκέλ Αραούχο Ματσάδο, πέθανε επί τόπου, ενώ διίστανται οι πληροφορίες για τον 8χρονο αδερφό του, Μπενίσιο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με μερίδα βραζιλιάνικων ΜΜΕ να αναφέρει ότι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, και άλλα να υποστηρίζουν ότι υπέκυψε στα τραύματά του.

Η σύζυγος και μητέρα των παιδιών, Sarah Tinoco Araújo, απουσίαζε την ώρα του φονικού από το σπίτι.

sarra.jpg

Ώρες νωρίτερα, ο Ματσάδο είχε δημοσιεύσει μηνύματα στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζοντας την πρόθεσή του.

Σε μία από τις αναρτήσεις, έγραψε: «Φεύγουμε, εγώ και τα παιδιά μου, που είναι τώρα άγγελοι. Δυστυχώς, έρχονται μαζί μου ».

Το περιεχόμενο ανησύχησε τους οικείους του, οι οποίοι προσπάθησαν να παρέμβουν, αλλά δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν το αποτέλεσμα.

Στην ηλεκτρονική επιστολή, ο Ματσάδο περιέγραψε τις συζυγικές συγκρούσεις μετά από 15 χρόνια γάμου και ανέφερε μια φερόμενη απιστία από τη σύζυγό του , η οποία φέρεται να ταξίδεψε στο Σάο Πάολο για να συναντήσει ένα άλλο άτομο.

Αναφέρεται ότι είχε προσλάβει ιδιωτικό ντεντέκτιβ για να παρακολουθήσει τη σύζυγό του. Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, και εμφανίζεται ως «απόδειξη της απιστίας» αν και δεν επιβεβαιώνεται επισήμως, δείχνει μία γυναίκα που μοιάζει με τη σύζυγο να ερωτοτροπεί με έναν άνδρα σε ένα μπαρ και φέρεται να εστάλη στον σύζυγο.

Τα δημόσια μηνύματα και η οικογενειακή ένταση φαίνεται να είναι βασικοί παράγοντες στο κίνητρο του εγκλήματος, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Ο δήμαρχος της Ιτουμπιάρα, Ντιόνε Αραούχο, παππούς των θυμάτων και πεθερός του Ματσάδο, υπέστη νευρικό κλονισμό στο άκουσμα των τραγικών νέων, ενώ η τοπική κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο επίσημο πένθος.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, με επικεφαλής την Ομάδα Διερεύνησης Ανθρωποκτονιών (GIH) της Ιτουμπιάρα .

