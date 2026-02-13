Κακοκαιρία: Τοίχος σπιτιού κατέρρευσε στη Μεσσήνη - Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/02) στη Μεσσήνη, όταν τοίχος κατοικημένης οικίας στην οδό Παπαφλέσσα, στη γειτονιά της «Κρεμάλας», κατέρρευσε εξαιτίας της έντονης και παρατεταμένης κακοκαιρίας.

Κατάρρευση τοίχου οικίας σημειώθηκε στη Μεσσήνη. Facebook/Georgios Beneas

Η κατάρρευση του τοίχου σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Ευτυχώς, την ώρα του συμβάντος δεν βρίσκονταν εντός της οικίας οι ένοικοι, ενώ δεν υπήρχε και διέλευση πεζών από το σημείο, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και ο Δήμος Μεσσήνης, αναφέρει η ΕΡΤ.

Η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά για λόγους ασφαλείας, ενώ έχει προγραμματιστεί για αύριο η απομάκρυνση των μπάζων και η αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να αξιολογηθεί η στατική κατάσταση του κτιρίου και να αποφασιστούν οι ενέργειες για την άρση της επικινδυνότητας.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στα προβλήματα που έχουν προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή, με τις Αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Διαβάστε επίσης