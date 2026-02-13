Καλαμάτα: Προβλήματα από την κακοκαιρία σε περιοχές του Ταϋγέτου - Κατολισθήσεις και καθιζήσεις

Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στον Δήμο Καλαμάτας, από τις έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα κατολισθήσεις, καθιζήσεις και ζημιές σε υποδομές σε διάφορες περιοχές, κυρίως στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, προβλήματα από τις βραδινές ώρες χθες και κατά τις πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, έχουν αντιμετωπιστεί στις Κοινότητες Πηγών, Νέδουσας, Λαιίκων, Ελαιοχωρίου, Θουρίας και Άμφειας.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως σημειώνει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Παντελής Δρούγας, εντοπίζονται στον Ταΰγετο, όπου έχει διακοπή η κυκλοφορία στον δρόμο Νέδουσα – Αλαγονία, καθώς πέρα από τις ολισθήσεις πρανών που συνεχίζουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Νέδουσας Άρη Βαρελά καθίζηση, λόγω των πρόσφατων συνεχών βροχοπτώσεων, συνέβη στο δρόμο που συνδέει τη Νέδουσα με το Μαρδάκι και την Αλαγονία στο ύψος της περιοχής «Καστανιές». Προβλήματα στον ίδιο δρόμο από την πλευρά της Αλαγονίας καταγράφησαν και στις θέσεις «Άγιος Μάμας» και «Πλεύρες», όπου υπάρχουν πτώσεις δένδρων, ολίσθηση πρανών και καθιζήσεις οδοστρώματος, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αλαγονίας Γιώργος Καζάκος.

Σε ότι αφορά τις ολισθήσεις των πρανών επεμβαίνει άμεσα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με εργολάβο που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Όσον αφορά τις καθιζήσεις δεν μπορεί να υπάρξει άμεση επέμβαση για αποκατάσταση και για την ασφάλεια των διερχομένων ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός για κυκλοφορία μέχρι νεωτέρας.

