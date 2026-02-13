Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στον Αμβρακικό: Πλημμύρισε παιδικός σταθμός στην Αμφιλοχία - Βίντεο

Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφηκαν την Παρασκευή (13/02) σε πόλεις του Αμβρακικού κόλπου, με παραλιακές οδούς να γίνονται «ένα με τη θάλασσα» εξαιτίας των δυτικών ανέμων και της παλίρροιας.

Στην Πρέβεζα η άνοδος της στάθμης των υδάτων, στην οποία συνέβαλαν και οι βροχοπτώσεις, ανέβασε τη θάλασσα στη στεριά, με το νερό να καλύπτει το παραλιακό μέτωπο στην περιοχή της «Γοργόνας», φτάνοντας μέχρι το οδόστρωμα.

Στη Βόνιτσα η θάλασσα «εξαφάνισε» τον παραλιακό δρόμο της πόλης.

Το νερό ανέβηκε στο ύψος του δρόμου, κάνοντας τα παγκάκια να μοιάζουν με «πλωτή εξέδρα», ενώ οι καρναβαλικές σημαιούλες αιωρούνται πάνω από το νερό.

Το φαινόμενο δημιούργησε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για κατοίκους και επαγγελματίες της παραθαλάσσιας περιοχής.

Πλημμύρισε προαύλιο παιδικού σταθμού στην Αμφιλοχία

Στο έλεος της πρόσφατης κακοκαιρίας βρέθηκε και η Αμφιλοχία, με πλημμύρες σε δρόμους, σπίτια, καθώς και στον προαύλιο χώρο του 1ου Παιδικού Σταθμού.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, αρκετά σπίτια και δρόμοι στην πόλη έχουν πλημμυρίσει, καθώς ανέβηκε η στάθμη της θάλασσας, σε συνδυασμό με τις ισχυρές βροχές, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Το φαινόμενο αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση υδάτων σε διάφορα σημεία της πόλης, προκαλώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις των πολιτών.

Χάρτης ανέμων στην περιοχή του Αμβραικού το απόγευμα της Παρασκευής (13/02). Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στον 1ο Παιδικό Σταθμό Αμφιλοχίας, όπου ο προαύλιος χώρος έχει πλημμυρίσει. Η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει την πρόσβαση των παιδιών και των γονέων στο σχολικό συγκρότημα, ενώ δημιουργεί ανησυχία για τη λειτουργία του σταθμού, εφόσον συνεχιστούν τα φαινόμενα.

