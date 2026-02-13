Στο Σύνταγμα οι αγρότες: Δεκάδες τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας - Βίντεο

Τρακτέρ έξω από τη Βουλή των Ελλήνων.

Έπειτα από πολύωρη διαδρομή από τις Αφίδνες, τα δεκάδες τρακτέρ των αγροτών έφτασαν στον τελικό προορισμό τους λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Παρασκευής, την πλατεία Συντάγματος στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο βρέθηκε πλήθος κόσμου, που υποδέχθηκε τα τρακτέρ με χειροκροτήματα, ενώ άναψαν και καπνογόνα.

Πλήθος κόσμου βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος, που υποδέχθηκε τα τρακτέρ με χειροκροτήματα. Newsbomb.gr / Αναστασία-Βασιλική Γκολέμη

Πέρα από τρακτέρ, σημαντικός είναι και ο αριθμός των αγροτικών οχημάτων που κατέφθασαν στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Αγροτικά οχήματα μπροστά από τη Βουλή, το απόγευμα της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου 2026. Newsbomb.gr / Αναστασία-Βασιλική Γκολέμη

Οι κινητοποιημένοι παραγωγοί έφτασαν έξω από τη Βουλή των Ελλήνων, με ορισμένους να κάνουν το σήμα της νίκης και άλλους να υψώνουν τις γροθιές τους στον αέρα.

Με το σήμα της νίκης έφτασαν ορισμένοι αγρότες στην πλατεία Συντάγματος. Newsbomb.gr / Αναστασία-Βασιλική Γκολέμη

Έξω από τη Βουλή των Ελλήνων έφτασαν οι αγρότες. Newsbomb.gr / Αναστασία-Βασιλική Γκολέμη

Η οδός Πανεπιστημίου άνοιξε έπειτα από αρκετή ώρα, και πλέον κλειστή για την κυκλοφορία παραμένει μόνο η λεωφόρος Αμαλίας από το ύψος της οδού Αθανάσιου Διάκου.

Τρακτέρ έξω από τη Βουλή των Ελλήνων. Newsbomb.gr / Αναστασία-Βασιλική Γκολέμη

Το «παρών» στην κινητοποίηση στην Αθήνα έδωσαν αγρότες από τα μπλόκα:

Λάρισας, Γρεβενών, Προμαχώνα, Χανίων, Άργους, Κομοτηνής, Θήβας, Αχαΐας, Αταλάντης, Μπράλου, Δομοκού, Τρίπολης, Καλπακίου Ιωαννίνων, Άρτας, Κάτω Αχαΐας, Μεσσηνίας, βόρειας Κοζάνης, Ολυμπίας, Κατερίνης και Χαλκιδικής.

Η «κάθοδος» από τις Αφίδνες

Νωρίτερα, η ΕΛ.ΑΣ. είχε θέσει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Πανεπιστημίου και επί της Πλατείας Ομόνοιας για την ομαλή και ασφαλή διέλευση των γεωργικών ελκυστήρων.

Οι αγρότες ξεκίνησαν την πορεία τους λίγο μετά τις 12:00 από τις Αφίδνες, όπου και μετέφεραν τα οχήματά τους σε φορτηγά από τις βάσεις τους στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα.

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου έκαναν την εμφάνισή τους αρκετοί αγρότες αλλά και πλήθος κόσμου που στέκεται στο πλευρό των αγροτών και υποστηρίζει τις κινητοποιήσεις τους.

Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα για να υποστηρίξει τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Στη συγκέντρωση θα συμμετέχουν σε στήριξη των αγροτών η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι. Έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαφόρων συλλογικοτήτων στο Σύνταγμα και το απόγευμα, στις 18.00 και 19.00.

Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα για να υποστηρίξει τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Τα τρακτέρ από όλη την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν στα διόδια των Αφιδνών και μαζί με τα λεωφορεία που μετέφεραν αγρότες κατέφθασαν στην Αθήνα, και από τις 14:30 περίπου είχε ξεκινήσει η «φάλαγγα» να κατευθύνεται προς το Σύνταγμα.

Βίντεο από την κάθοδο των αγροτών από τις Αφίδνες προς το Σύνταγμα:

