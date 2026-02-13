Αγρότες: Πόσο κόστισε η κινητοποίησή τους στην Αθήνα

Στα 1.500 ευρώ ανέρχεται το κόστος της κάθε πλατφόρμας, η οποία μεταφέρει τρία τρακτέρ, σύμφωνα με τον αγροτοσυνδικαλιστή, Σωκράτη Αλειφτήρα.

Στις εξαγγελίες τους για τη σημερινή κινητοποίηση στην Αθήνα, οι αγρότες ανέφεραν ότι θα κατέβουν στην πρωτεύουσα περί τα 100 τρακτέρ, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάστηκαν 33 πλατφόρμες. Επομένως, η μεταφορά των τρακτέρ για το σημερινό συλλαλητήριο κόστισε σχεδόν 50.000 ευρώ, τα οποία σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Αλειφτήρας στο Newsbomb, προήλθαν από το υστέρημα των αγροτών, καθώς και από χορηγούς που στηρίζουν τον αγώνα τους από την πρώτη στιγμή.

«Οι δεσμεύσεις του πρωθυπουργόυ δεν έχουν υλοποιηθεί»

Όπως ανέφερε ο κ. Αλειφτήρας, «κατεβαίνουμε σήμερα στην πλατεία Συντάγματος για να κάνουμε το συλλαλητήριο, το οποίο αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων. Ένα συλλαλητήριο που θα γίνει στις 4 η ώρα από ανθρώπους στον πρωτογενή τομέα και με τη συμπαράσταση όλου του κόσμου που από την πρώτη ημέρα είναι στο πλευρό μας».

Επιπλέον, συνέχισε: «Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα δείξουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και στην κυβέρνηση συνολικότερα, ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα παραμένουν. Οι δεσμεύσεις που μας είχε δώσει ο πρωθυπουργός, 19 Ιανουαρίου στο ραντεβού δεν έχουν υλοποιηθεί και με αυτόν τον τρόπο θα του δείξουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ελληνική κοινωνία αν δεν υπάρχει βιώσιμος και ανταγωνιστικός πρωτογενής τομέας».

«Όλοι μαζί στα προβλήματα, όλοι μαζί θα συνεισφέρουμε, έτσι ώστε αυτός ο τόπος να στηριχτεί πραγματικά, όπως έλεγε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν επτά χρόνια, όταν έγινε πρωθυπουργός αυτής της χώρας, ότι ο πρωτογενής τομέας θα είναι η ραχοκοκκαλιά. Θα πρέπει αυτά τα λόγια που έλεγε τότε να τα υλοποιήσει και θα πρέπει να επιλύσει τα προβλήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των αλιέων», κατέληξε.

