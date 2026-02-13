Αγρότες: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κάθοδο των τρακτέρ στο Σύνταγμα - Φωτογραφίες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κάθοδος των τρακτέρ από όλη την Ελλάδα που ήταν συγκεντρωμένα στα διόδια των Αφιδνών και που από το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας για τη προγραμματισμένη συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Λόγω της διέλευσης των τρακτέρ θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες στο δρομολόγιο που ακολουθεί όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ.





Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα προς Αθήνα Λεωφόρος Κηφισού Λεωφόρος Αθηνών Πλατεία Καραϊσκάκη Αγίου Κωνσταντίνου Πλατεία Ομονοίας Πανεπιστημίου Πλατεία Συντάγματος

Επίσης πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις κάθετες των οδών Αχιλλέως και Αγίου Κωνσταντίνου για την ομαλή και ασφαλή διέλευση των τρακτέρ.

Τα τρακτέρ στην γέφυρα Καλυφτάκη λίγο μετά τις 15:30