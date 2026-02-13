Αγρότες: Κλειστό το Σύνταγμα - Ξεκίνησαν τα τρακτέρ από τις Αφίδνες

Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα για να υποστηρίξει τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Στις 16:00 έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση των αγροτών στο Σύνταγμα. Τα τρακτέρ βρίσκονται στα διόδια των Αφιδνών όπου συγκεντρώθηκαν και αφού πρώτα περάσουν την απαραίτητη προαιρετική απολύμανση, λόγω ευλογιάς των αιγοπροβάτων, και στη συνέχεια θα κινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας μέσω της Λεωφόρου Κηφισού και της Λεωφόρου Αθηνών.

Από απολύμανση περνούν τα τρακτέρ των αγροτών που θα συμμετέχουν στην προγραμματισμένη συγκέντρωση στο Σύνταγμα Χάρης Γκίκας

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου έκαναν την εμφάνισή τους αρκετοί αγρότες αλλά και πλήθος κόσμου που στέκεται στο πλευρό των αγροτών και υποστηρίζει τις κινητοποιήσεις τους.

Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα για να υποστηρίξει τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα για να υποστηρίξει τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Στη συγκέντρωση θα συμμετέχουν σε στήριξη των αγροτών η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι. Έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαφόρων συλλογικοτήτων στο Σύνταγμα και το απόγευμα, στις 18.00 και 19.00.

Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα για να υποστηρίξει τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Λόγω των κινητοποιήσεων κλειστή είναι και η βασιλίσσης Αμαλίας από το ύψος Αθανασίου Διάκου.

Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα για να υποστηρίξει τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Τα τρακτέρ από όλη την Ελλάδα έχουν συγκεντρωθεί στα διόδια των Αφιδνών και μαζί με τα λεωφορεία που μεταφέρουν αγρότες αναμένεται να καταφτάσουν στην Αθήνα, αφού από τις 14:30 περίπου έχει ξεκινήσει η «φάλαγγα» να κατευθύνεται προς το Σύνταγμα.

Λίγο μετά τις 10:30 έφτασαν οι πρώτοι αγρότες από τη Λαμία

Οι αγρότες σκοπεύουν να διανυκτερεύσουν στην πλατεία Συντάγματος και να αποχωρήσουν οργανωμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Κύρια αιτήματα των αγροτών είναι το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η πλήρης καταβολή αποζημιώσεων.

Τα τρακτέρ θα φτάσουν φορτωμένα σε φορτηγά ενώ όπως αποκαλύπτουν αγρότες μιλώντας στο Newsbomb το κάθε φορτηγό θα παραλαμβάνει τρία τρακτέρ με το κόστος για τη μεταφορά να ανέρχεται στα 1.500 ευρώ.

Σύμφωνα με τον αγροτοσυνδικαλιστή, Σωκράτη Αλειφτήρα τα χρήματα είναι από τους αγρότες και από χορηγούς που στηρίζουν τον αγώνα τους.

Τα μέτρα της ΕΛΑΣ

Από την αστυνομία έχει ζητηθεί τα τρακτέρ να σταθμεύσουν κατά τρόπο ώστε να μην κλείσει τελείως το Σύνταγμα, ενώ τα λεωφορεία με τους διαδηλωτές θα σταθμεύσουν στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη λεωφόρο Συγγρού, πριν τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και στη συνέχεια οι διαδηλωτές θα κινηθούν πεζή προς τη Βουλή.



Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Διαβάστε επίσης