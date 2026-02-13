Πανελλαδική κάθοδος αγροτών με τρακτέρ στο Σύνταγμα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Πανελλαδική συγκέντρωση θα πραγματοποιήσουν σήμερα (13/02) στο κέντρο της Αθήνας οι αγρότες, ύστερα από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων.

Λίγο μετά τις 06:00, έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά περίπου άλλοι 30 αγρότες από την Κρήτη.

Τα φορτηγά που θα μεταφέρουν τρακτέρ, αναμένεται να ξεκινήσουν από την Καρδίτσα, τη Λάρισα, την Αταλάντη και τον Μπράλο, με προορισμό τις Αφίδνες.

Περίπου στις 12:00, θα συναντηθούν στις Αφίδνες, στις 12:15 θα ξεφορτώσουν τα τρακτέρ και στις 12:30 θα ξεκινήσουν για Αθήνα. Οι αγρότες θα κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους προς το κέντρο της Αθήνας, μέσω της λεωφόρου Κηφισού.

Έπειτα, μέσω της λεωφόρου Αθηνών, θα καταλήξουν στην Ομόνοια και από εκεί στο Σύνταγμα.

Παράλληλα, αγρότες θα μεταβούν και με λεωφορεία στην Αθήνα, Τα λεωφορεία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ, και από εκεί θα συνεχίσουν προς το Σύνταγμα. Η συγκέντρωση των αγροτών έχει προγραμματιστεί για τις 16:00.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να εφαρμοστούν στην οδό Πανεπιστημίου, στην περιοχή της Ομόνοιας και στην πλατεία Καραϊσκάκη καθώς και στη λεωφόρο Αμαλίας.