Αγρότες: Στις Αφίδνες περιμένει 100 τρακτέρ η αστυνομία - Από τον Κηφισό θα κατέβουν στο κέντρο

  • Η αστυνομία λαμβάνει μέτρα στα διόδια των Αφιδνών για την άφιξη περίπου 100 τρακτέρ που θα κινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας μέσω λεωφόρου Κηφισού.
  • Τα τρακτέρ θα ξεφορτωθούν σταδιακά στα διόδια των Αφιδνών και θα κατευθυνθούν στην Ομόνοια και στη συνέχεια στην πλατεία Συντάγματος για διαμαρτυρία.
  • Οι αγρότες σκοπεύουν να διανυκτερεύσουν στην πλατεία Συντάγματος και να αποχωρήσουν οργανωμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.
  • Κύρια αιτήματα των αγροτών είναι το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η πλήρης καταβολή αποζημιώσεων.
  • Θα εφαρμοστούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και σε βασικούς οδικούς άξονες, ενώ οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση στην περιοχή.
Μέτρα για τα τρακτέρ που αναμένονται το μεσημέρι στο σημείο λαμβάνει ήδη η αστυνομία στα διόδια των Αφιδνών, ενώ λίγο μετά τις 10:30 έφτασαν οι πρώτοι αγρότες από τη Λαμία με τα τρακτέρ τους.

Λίγο πριν τις 11:30 κατέφθασαν και οι πρώτοι αγρότες από την Εύβοια.

Συνολικά μέχρι στιγμής στα διόδια των Αφιδνών έχουν φτάσει 8 αγρότες μαζί με τα τρακτέρ τους και 7 από την Εύβοια καθώς και ένα ΙΧ με δύο ακόμα αγροτικά.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση τα τρακτέρ αναμένεται να φεύγουν ανά δεκάδες, για να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Τα τρακτέρ αναμένεται να έρθουν, στην πλειοψηφία τους φορτωμένα σε φορτηγά, στις 12:00 το μεσημέρι στις Αφίδνες. Κατά τις 12:30 περίπου αναμένεται να έχουν ξεφορτωθεί και να ξεκινήσουν την πορεία τους με τελικό προορισμό την πλατεία Συντάγματος. Οι αγρότες θα κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους προς το κέντρο της Αθήνας, μέσω της λεωφόρου Κηφισού. Έπειτα, μέσω της λεωφόρου Αθηνών, θα καταλήξουν στην Ομόνοια και από εκεί στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, προτίθενται να διανυκτερεύσουν στην πλατεία και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%.

Για αυτό το σκοπό οι αρχές οριοθέτησαν ένα τμήμα στα διόδια των Αφιδνών προκειμένου να ξεφορτώσουν τα φορτηγά τα τρακτέρ με ασφάλεια.

Ακόμη, γύρω στις 11:30 αναμένεται να φτάσουν από Εύβοια τα τρακτέρ.

Παράλληλα, αγρότες θα μεταβούν και με λεωφορεία στην Αθήνα, Τα λεωφορεία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ, και από εκεί θα συνεχίσουν προς το Σύνταγμα. Η συγκέντρωση των αγροτών έχει προγραμματιστεί για τις 16:00.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να εφαρμοστούν στην οδό Πανεπιστημίου, στην περιοχή της Ομόνοιας και στην πλατεία Καραϊσκάκη καθώς και στη λεωφόρο Αμαλίας.

Η διαδρομή των τρακτέρ εντός της Αθήνας

Με συνοδεία της Αστυνομίας τα δεκάδες τρακτέρ θα μπουν στον Κηφισό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους οδηγούς. Το «στοίχημα» της ΕΛ.ΑΣ. είναι να μη διακοπεί η κυκλοφορία. Τα τρακτέρ θα κινούνται δεξιά, στη δεξιά λωρίδα και τη ΛΕΑ, και οι άλλες λωρίδες θα παραμένουν ανοιχτές για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Στις 14:00 έχουν δώσει ραντεβού στο ΟΑΚΑ όλοι οι αγρότες που επιθυμούν να προσέλθουν στην κινητοποίηση χωρίς τρακτέρ, και εκεί θα σταθμεύσουν τα λεωφορεία που θα τους μεταφέρουν.

Το πρώτο ραντεβού είναι στην Ομόνοια, όπου τα τρακτέρ θα μπουν «μπροστά» και θα μετακινηθούν όλοι μαζί με τελικό προορισμό την πλατεία Συντάγματος.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Οι ρυθμίσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Από την ΕΛ.ΑΣ. παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

