Αγρότες: «Απόβαση» 100 τρακτέρ στην Αττική - Το πρόγραμμα της κινητοποίησης στο κέντρο της Αθήνας

Έπειτα από μήνες κινητοποιήσεων και αναβρασμού ανάμεσα στις τάξεις των αγροτών και κτηνοτρόφων της Ελλάδος, οι παραγωγοί θα κάνουν «κάθοδο» και στην πρωτεύουσα σήμερα (13/02).

Τα τρακτέρ αναμένεται να έρθουν, στην πλειοψηφία τους φορτωμένα σε φορτηγά, στις 12:00 το πρωί στις Αφίδνες. Κατά τις 12:30 περίπου θα τα ξεφορτώσουν και θα ξεκινήσουν την πορεία τους με προορισμό την πλατεία Συντάγματος.

Οι αγρότες από την Αταλάντη, τον Μπράλο, την Καρδίτσα και τη Λάρισα δεν θα οδηγήσουν τα τρακτέρ τους στην Αθήνα, αλλά θα τα φορτώσουν σε φορτηγά στις Αφίδνες.

Οδικώς, με περίπου 15-20 τρακτέρ, θα φτάσουν αγρότες από την Εύβοια στις Αφίδνες, συνοδεία αστυνομίας, έπειτα από τη συνάντησή τους στη Χαλκίδα στις 8:30.

Συνολικά περίπου 100 τρακτέρ θα κάνουν «απόβαση» στην πρωτεύουσα.

Η διαδρομή των τρακτέρ εντός της Αθήνας

Με συνοδεία της Αστυνομίας τα δεκάδες τρακτέρ θα μπουν στον Κηφισό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους οδηγούς. Το «στοίχημα» της ΕΛ.ΑΣ. είναι να μη διακοπεί η κυκλοφορία. Τα τρακτέρ θα κινούνται δεξιά, στη δεξιά λωρίδα και τη ΛΕΑ, και οι άλλες λωρίδες θα παραμένουν ανοιχτές για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Στις 14:00 έχουν δώσει ραντεβού στο ΟΑΚΑ όλοι οι αγρότες που επιθυμούν να προσέλθουν στην κινητοποίηση χωρίς τρακτέρ, και εκεί θα σταθμεύσουν τα λεωφορεία που θα τους μεταφέρουν.

Το πρώτο ραντεβού είναι στην Ομόνοια, όπου τα τρακτέρ θα μπουν «μπροστά» και θα μετακινηθούν όλοι μαζί με τελικό προορισμό την πλατεία Συντάγματος.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Οι ρυθμίσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Από την ΕΛ.ΑΣ. παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

«Προθέρμανση» σε Βόλο και Λάρισα

Οι αγρότες τις τελευταίες ημέρες προχώρησαν σε κινητοποιήσεις σε Λάρισα και Βόλο, όπου πραγματοποίησαν πορεία με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, ενώ έκαναν και συμβολική «πολιορκία» του λιμανιού της Μαγνησίας.

Τρακτέρ έξω από το λιμάνι του Βόλου, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026. gegonota.news

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών ξεκίνησαν στις 30 Νοεμβρίου 2025, με τα πρώτα μπλόκα να στήνονται στη Νίκαια Λάρισας, και σε μικρό χρονικό διάτημα στήθηκαν δεκάδες μπλόκα και σε άλλες περιοχές, από την Αιτωλοακαρνανία και τη Μεσσηνία έως τα σύνορα της χώρας με τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

Τα μπλόκα που στήθηκαν σε κομβικά σημεία του εθνικού δικτύου αποσύρθηκαν έπειτα από εβδομάδες κινητοποιήσεων, μετά και από τη συνάντηση των εκπροσώπων τους με τον πρωθυπουργό στις 19 Ιανουαρίου.