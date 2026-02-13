Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Μετά από τον πολύμηνο αγώνα που έδωσαν οι αγρότες, απογοητευμένοι από τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, βάζουν μπροστά τις μηχανές και ετοιμάζουν «απόβαση» στο κέντρο των Αθηνών.

Αγρότες απ’ όλη την Ελλάδα, με κάθε μέσο, θα ξεκινήσουν την «κάθοδο» στην πρωτεύουσα από νωρίς το πρωί. Τα τρακτέρ αναμένεται να έρθουν, στην πλειοψηφία τους, φορτωμένα σε φορτηγά με σημείο συνάντησης τις Αφίδνες. Εκεί, νωρίς το μεσημέρι θα ξεφορτώσουν και θα κινηθούν συντεταγμένα με προορισμό την πλατεία Συντάγματος.

Η Τροχαία, ώρες νωρίτερα, αναμένεται να εφαρμόσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Η άφιξη των αγροτών στην Αθήνα αναμένεται από τις 15:00 το Σύνταγμα, ενώ στις 16:00 έχει οριστεί η κεντρική συγκέντρωση. Στόχος τους είναι να παραμείνουν τη νύχτα στο Σύνταγμα και να αποχωρήσουν οργανωμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.