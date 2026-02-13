Τραγωδία στο Παγκράτι: Οδηγός πατινιού υπέστη ανακοπή, έπεσε, χτύπησε το κεφάλι του και πέθανε
Διασώστες του έκαναν ΚΑΡΠΑ, ωστόσο ο άνδρας κατέληξε
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου στο Παγκράτι, στην οδό Ελλανίκου όταν ένας 48χρονος οδηγός πατινιού την ώρα που βρισκόταν στον δρόμο υπέστη ανακοπή, έπεσε από το πατίνι, με αποτέλεσμα να χτυπήσει με σφοδρότητα το κεφάλι του στο οδόστρωμα και να χάσει τη ζωή του.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες που ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες διασώστες που έφτασαν στο σημείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ και προσπάθεια ανάνηψης. Δυστυχώς όμως ο άνδρας κατέληξε.
