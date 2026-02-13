Λάρισα: Νεκρός βρέθηκε άνδρας στη βεράντα του σπιτιού του – Τον εντόπισε ο αδερφός του

Τραγωδία σημειώθηκε στη Λάρισα το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, καθώς νεκρός εντοπίστηκε 65χρονος άνδρας στη βεράντα του σπιτιού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr τον άτυχο άνδρα εντόπισε ο αδερφός του στη βεράντα του διαμερίσματος του.

Ο αδερφός του 65χρονου βρισκόταν στο σπίτι του αδερφού του και ειδοποίησε τις Αρχές μόλις βρήκε τον 65χρονο νεκρό στη βεράντα.

Αναμένεται η ιατροδικαστική για να διασαφηνιστούν οι αιτίες υπό τις οποίες ο άνδρας έχασε τη ζωή του.