Ηράκλειο: Νεκρός 58χρονος ιδιοκτήτης γυμναστηρίου – Ήταν πρωταθλητής στο ακόντιο

Ο 58χρονος Γιώργος Γεωργακάκης, πρώην πρωταθλητής ακοντισμού, εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε γυμναστήριο που διατηρούσε στο Ηράκλειο, «βυθίζοντας» στο πένθος τους δικούς του ανθρώπους και την τοπική κοινωνία.

Όλα συνέβησαν την Τρίτη (10/02), όταν συγγενείς του άτυχου άνδρα τον αναζητούσαν χωρίς αποτέλεσμα επί ώρες. Τελικά, πήγαν στο γυμναστήριο που διατηρούσε σε κεντρική περιοχή του Ηρακλείου και είδαν πως ο χώρος ήταν κλειδωμένος.

Όταν κατάφεραν και άνοιξαν το γυμναστήριο, είδαν το άψυχο σώμα του και σε κατάσταση – σοκ ειδοποίησαν τις Αρχές, όπως μεταδίδει το patris.gr.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την σορό του άτυχου άνδρα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο, ενώ, στελέχη της Αστυνομίας προχώρησαν σε αυτοψία στον χώρο.

Ο 58χρονος Γιώργος δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας, ενώ, κατά την αυτοψία του χώρου οι Αρχές δεν εντόπισαν τίποτε ύποπτο.

Διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Γεωργακάκη.