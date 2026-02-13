Καρδίτσα: Απαγχονισμένος βρέθηκε στο σπίτι του 55χρονος

Νεκρός μέσα στο σπίτι του εντοπίστηκε 55χρονος άνδρας στην Καρδίτσα το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Karditsalivenet.gr αστυνομικοί εντόπισαν τον 55χρονο απαγχονισμένο μέσα στο σπίτι του.

Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν πως με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία δεν υπάρχουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως ο 55χρονος διέμενε μόνος του και δεν είχε δώσει σημάδια ζωής εδώ και κάποιες μέρες, με αποτέλεσμα συγγενικά του πρόσωπα να ανησυχήσουν και να ειδοποιήσουν τις αρχές.

Διαβάστε επίσης