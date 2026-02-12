Θλίψη στην Αιτωλοακαρνανία για τον θάνατο 35χρονου αστυνομικού - Ήταν πατέρας δύο παιδιών
Ο εν ενεργεία αρχιφύλακας υπηρετούσε στο Α.Τ. Αγίου Δημητρίου Αττικής
Βαρύ πένθος στην ΕΛ.ΑΣ. και την Αιτωλοακαρνανία, καθώς ο 35χρονος εν ενεργεία αρχιφύλακας Ιωάννης Φούντας πέθανε από παθολογικά αίτια την Πέμπτη (12/02).
Ο εκλιπών υπηρετούσε στο αστυνομικό τμήμα Αγίου Δημητρίου στην Αττική. Καταγόταν από την περιοχή της Ναυπάκτου. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.
Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και ώρα 12:30 στον Ι.Ν. Αγίου Θωμά Λυγιά Ναυπάκτου. Η σορός θα βρίσκεται στο ναό μισή ώρα νωρίτερα.
