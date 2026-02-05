Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
Τα ακριβή αίτια θανάτου διερευνώνται
Τραγωδία σημειώθηκε στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας την Πέμπτη (05/02), όπου βρέφος έξι μηνών άφησε την τελευταία του πνοή.
Το παιδί, αλλοδαπής καταγωγής, μεταφέρθηκε από μέλη της οικογένειάς του, νεκρό στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το tempo24.news.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα του είχε χορηγηθεί γάλα.
Τα ακριβή αίτια θανάτου διερευνώνται.
