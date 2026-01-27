Θεσσαλονίκη: Τραγωδία με νεκρό βρέφος μόλις τριών μηνών

Ένα βρέφος τριών μηνών μεταφέρθηκε το πρωί της Τρίτης 27 Ιανουαρίου από τους γονείς του στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό στο νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε περίπου στις 10 το πρωί. Οι γιατροί προσπάθησαν για περίπου 50 λεπτά να το επαναφέρουν, ωστόσο το βρέφος κατέληξε, όπως αναφέρει το thestival.gr.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου του βρέφους θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

