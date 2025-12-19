Τραγωδία με νεκρό βρέφος 5 μηνών - Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του

Μια αδιανόητη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Αθήνα καθώς ένα κοριτσάκι μόλις 5 μηνών εντοπίστηκε νεκρό από τους γονείς του ενώ κοιμόταν μαζί τους στο ίδιο κρεβάτι.

Σύμφωνα με το MEGA, το κοριτσάκι κοιμόταν από την πλευρά του μπαμπά του ενώ ο δίδυμος αδερφός του, από την πλευρά της μητέρας του. Το ζευγάρι των δύο 19χρονων, όταν ξύπνησε το πρωί εντόπισε το παιδί νεκρό. Διακομίστηκε στο «Αγία Όλγα» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά τα αίτια θανάτου και απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.