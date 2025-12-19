Τραγωδία με νεκρό βρέφος 5 μηνών - Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του
Το άτυχο κοριτσάκι κοιμόταν μαζί με τον δίδυμο αδερφό του με τους γονείς τους
Μια αδιανόητη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Αθήνα καθώς ένα κοριτσάκι μόλις 5 μηνών εντοπίστηκε νεκρό από τους γονείς του ενώ κοιμόταν μαζί τους στο ίδιο κρεβάτι.
Σύμφωνα με το MEGA, το κοριτσάκι κοιμόταν από την πλευρά του μπαμπά του ενώ ο δίδυμος αδερφός του, από την πλευρά της μητέρας του. Το ζευγάρι των δύο 19χρονων, όταν ξύπνησε το πρωί εντόπισε το παιδί νεκρό. Διακομίστηκε στο «Αγία Όλγα» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά τα αίτια θανάτου και απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.
