Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό - Κλειστά και τα δύο ρεύματα στο ύψος της Συκούλας

Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (02/02) στην Ιόνια Οδό, στο 127ο χιλιόμετρο στο ύψος της Συκούλας, μεταξύ Κομποτίου και διοδίων Μενιδίου.

Το σημείο είναι στα όρια των Νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Το σημείο της κατολίσθησης. epiruspost.gr

Το ένα ρεύμα έχει ήδη κλείσει από την κατολίσθηση, ενώ χώματα και πέτρες αρχίζουν να καλύπτουν και το δεύτερο, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί, με τα οχήματα που κινούνται από τα Ιωάννινα προς το Αντίρριο να εκτρέπονται στον κόμβο Αγγέλη και να κινούνται από την παλιά Εθνική Οδό.

