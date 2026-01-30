Δώρο ζωής στην Άρτα από ασθενή που έχασε την μάχη

Μια πράξη ανθρωπισμού έρχεται από το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, με την ολοκλήρωση επιτυχούς διαδικασίας δωρεάς οργάνων.

Ασθενής που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και είχε διαγνωστεί με εγκεφαλικό θάνατο έγινε φάρος ζωής για άλλους συνανθρώπους που βρίσκονταν σε αναμονή μεταμόσχευσης.

Η λήψη των οργάνων πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, σε στενή συνεργασία με το Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών και υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Άρτας εξέφρασε βαθύτατα συλλυπητήρια και ευγνωμοσύνη στην οικογένεια του δότη, επισημαίνοντας ότι η απόφασή τους να προσφέρουν το δώρο της ζωής, σε μια στιγμή μεγάλης οδύνης, αποτελεί κορυφαία πράξη αλτρουισμού.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνθηκαν στο προσωπικό της ΜΕΘ, στις ομάδες του Χειρουργείου, του Αναισθησιολογικού, του Μικροβιολογικού, της Αιμοδοσίας και του Ακτινολογικού Τμήματος, για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Όπως τόνισε ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Νικόλαος Μπινιατίδης «Η δωρεά οργάνων παραμένει η υψηλότερη μορφή ανθρωπισμού, μετατρέποντας την απώλεια σε προσφορά και την απόγνωση σε ελπίδα.»

Η επιτυχής αυτή διαδικασία αναδεικνύει το σημαντικό έργο των νοσοκομειακών δομών της περιοχής και υπενθυμίζει τη δύναμη της προσφοράς στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων υγείας.