Μεγάλη φωτιά στο Αγρίνιο: Στις φλόγες αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων

Σοβαρή πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (1/2/2026) στο κέντρο του Αγρινίου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε καταστήματα της οδού Κύπρου. Ένα κατάστημα υποδημάτων παραδόθηκε ολοσχερώς στις φλόγες, ενώ σημαντικές φθορές υπέστη παρακείμενη αποθήκη.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, η φωτιά ξεκίνησε από αποθήκη υποδημάτων στη Στοά Παπαγιάννη και εξαπλώθηκε ταχύτατα, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με επτά οχήματα αλλά και δυνάμεις του Δήμου.

Οι πυκνοί καπνοί δημιούργησαν αποπνικτική ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και επαγγελματίες. Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς το κατάστημα υποδημάτων στο οποίο ανήκε η αποθήκη από όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, ενώ ζημιές υπέστησαν και παρακείμενα καταστήματα, κυρίως από τον καπνό.

Φωτογραφίες από την οδό Κύπρου και από τη Στοά Παπαγιάνη όπου φέρεται να ξέσπασε η πυρκαγιά: