Κατολίσθηση μεγάλων βράχων στο Αγρίνιο - Αποκαταστάθηκαν άμεσα οι ζημιές

Μεγάλη κατολίσθηση βράχων σημειώθηκε το περασμένο βράδυ στον δήμο Αγρινίου και συγκεκριμένα στο δρόμο προς το Ελληνικό Σκουτεράς με αποτέλεσμα να φράξουν τον δρόμο.

Η ανταπόκριση των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου ήταν άμεση με δύο μηχανήματα JCB να σπεύσουν στο σημείο και ξεκινώντας άμεσα τις εργασίες απομάκρυνσης των ογκόλιθων. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης.

Δείτε φωτογραφίες από τις εργασίες που πραγματοποίησε ο δήμος:

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Γ. Βασιλείου αντιμετωπίστηκαν παρόμοια φαινόμενα στο Δ.Δ Αγίας Παρασκευής και στο Δ.Δ Περιστερίου.

Το μήνυμά του:

«Ότι ώρα και να συμβαίνει κάτι,όπου και αν είναι αυτό στο Δήμο Αγρινίου και ανεξάρτητα τίνος αρμοδιότητα είναι εμείς θα είμαστε πάντα εκεί.

Ανοίγουμε τους δρόμους ώστε το πρωί τα παιδιά μας να μπορούν να πάνε στα σχολεία και οι συμπολίτες μας στις δουλειές τους.

Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στο Δ.Δ.Σκουτερας στο Δ.Δ Αγίας Παρασκευής και στο Δ.Δ Περιστερίου από κατολισθήσεις.

Συνεχίζουμε να είμαστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χειριστές και στους οδηγούς της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου και στους προέδρους των τοπικών συμβουλίων.

Πάντα παρών στα δύσκολα».

Με πληροφορίες από agrinionews.gr

Διαβάστε επίσης