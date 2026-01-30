Αχαΐα: Χειροπέδες σε 15χρονο για τον ξυλοδαρμό 13χρονου - Συνελήφθη και ο πατέρας του

Χειροπέδες στον 15χρονο που κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε έναν 13χρονο, στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο, πέρασαν αστυνομικοί το μεσημέρι της Πέμπτης (29/01).

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε Γυμνάσιο του Αιγίου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον πατέρα του ανήλικου δράστη, για παραμέληση της εποπτείας του, σύμφωνα με το tempo24.news.

Με τη σχηματιζόμενη σε βάρος τους δικογραφία θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Αιγίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 13χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε από την μητέρα του στο Νοσοκομείο Αιγίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

