Βίαιο περιστατικό στο Αίγιο: Στο νοσοκομείο 16χρονος έπειτα από επίθεση συνομήλικού του

Περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έστειλε έναν 16χρονο στο νοσοκομείο το μεσημέρι της Τετάρτης (14/01) στο Αίγιο.

Ο 16χρονος δέχθηκε επίθεση έξω από το Ειδικό Σχολείο του Αίγιου, όταν συνομήλικός του, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής άρχισε να τον ξυλοκοπεί.

Από τα χτυπήματα ο 16χρονος τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα αρχικά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αιγίου και στην συνέχεια στο Καραμανδάνειο και από εκεί στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται.

