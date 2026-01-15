Βίαιο περιστατικό στο Αίγιο: Στο νοσοκομείο 16χρονος έπειτα από επίθεση συνομήλικού του

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Αιγίου, έπειτα στο Καραμανδάνειο και τελικά στο Ρίο, όπου και νοσηλεύεται

Βίαιο περιστατικό στο Αίγιο: Στο νοσοκομείο 16χρονος έπειτα από επίθεση συνομήλικού του
Περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έστειλε έναν 16χρονο στο νοσοκομείο το μεσημέρι της Τετάρτης (14/01) στο Αίγιο.

Ο 16χρονος δέχθηκε επίθεση έξω από το Ειδικό Σχολείο του Αίγιου, όταν συνομήλικός του, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής άρχισε να τον ξυλοκοπεί.

Από τα χτυπήματα ο 16χρονος τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα αρχικά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αιγίου και στην συνέχεια στο Καραμανδάνειο και από εκεί στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται.

*Με πληροφορίες από tempo24.news

