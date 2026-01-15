Βίαιο περιστατικό στο Αίγιο: Στο νοσοκομείο 16χρονος έπειτα από επίθεση συνομήλικού του
Ο 16χρονος μεταφέρθηκε μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Αιγίου, έπειτα στο Καραμανδάνειο και τελικά στο Ρίο, όπου και νοσηλεύεται
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έστειλε έναν 16χρονο στο νοσοκομείο το μεσημέρι της Τετάρτης (14/01) στο Αίγιο.
Ο 16χρονος δέχθηκε επίθεση έξω από το Ειδικό Σχολείο του Αίγιου, όταν συνομήλικός του, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής άρχισε να τον ξυλοκοπεί.
Από τα χτυπήματα ο 16χρονος τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα αρχικά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αιγίου και στην συνέχεια στο Καραμανδάνειο και από εκεί στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται.
*Με πληροφορίες από tempo24.news
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:11 ∙ MEETING POINT
Άγνωστος Χ η Καρυστιανού που δημιουργεί σκηνικό χαμηλών πτήσεων για όλους
11:05 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Το Μεγάλο μας Τσίρκο» μέσα από τα μάτια του Ιάσονα Χρόνη
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Kia επενδύει δυναμικά στα σπορ EV GT
10:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε η Περιμετρική της Πάτρας
10:30 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ