Ελευσίνα: Στο νοσοκομείο με σπασμένο χέρι 11χρονος που δέχθηκε επίθεση από συμμαθητές του

Με κάταγμα στο αριστερό του χέρι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ένας 11χρονος μαθητής του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας.

Σύμφωνα με την καταγγελία του ανήλικου και της μητέρας του στις Αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο του σχολείου, όπου, όπως υποστηρίζουν, συμμαθητές του τον κυνήγησαν και τον έσπρωξαν, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, για το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός.