Γλυφάδα: Συνελήφθη 16χρονου που πήγε στο σχολείο με τρία μαχαίρια και κόφτη

Χειροπέδες και στον πατέρα του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου 

Δεν έχουν τέλος οι υποθέσεις με πρωταγωνιστές - παραβάτες ανηλίκους καθώς το μεσημέρι της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου, συνελήφθη σε σχολείο στη Γλυφάδα ένας 16χρονος μαθητής στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν επικίνδυνα αντικείμενα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, ο 16χρονος εντοπίστηκε στο προαύλιο χώρο του 1ου ΕΠΑΛ Γλυφάδας να έχει στην κατοχή του τρία μαχαίρια και έναν κόφτη.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του πατέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

