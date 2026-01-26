Λευκάδα: Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός σε βίλα επιχειρηματία – Εξονυχιστικές έρευνες της ΕΛΑΣ

Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ στο νησί της Λευκάδας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βασιλικής για εκρηκτικό μηχανισμό που εντοπίστηκε σε βίλα επιχειρηματία.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός δεν ενεργοποιήθηκε και έγινε αντιληπτός από τον επιστάτη της βίλας ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές.

Όπως αναφέρει το ilefkada.gr, πρόκειται για την βίλα ενός υπερήλικα Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία ο οποίος ζει στην Αμερική και κάποια καλοκαίρια έρχεται με την οικογένειά του στο νησί. Ο εν λόγω επιχειρηματίας έχει την βίλα του σε περιοχή κοντά στο Αγιοφύλλι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο επιστάτης της βίλας εντόπισε στο πίσω μπαλκόνι του κτηρίου έναν εκρηκτικό μηχανισμό με βραδύκαυστο φυτίλι, ο οποίος περιείχε περίπου 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδας.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το φυτίλι έσβησε με αποτέλεσμα να μην ενεργοποιηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός. Σημειώνεται ότι η ποσότητα της εκρηκτικής ύλης χαρακτηρίζεται μεγάλη και αν είχε εκραγεί είναι ανυπολόγιστη η ζημιές που θα μπορούσαν να προκληθούν από αυτή καθώς και ή έκταση που θα επηρεαζόταν από αυτή αν ήταν και άλλα σπίτια στην περιοχή ή και άνθρωποι.

Στο σημείο βρίσκονται από νωρίς άνδρες της αστυνομίας οι οποίοι ερευνούν εξονυχιστικά και την τελευταία λεπτομέρεια.

