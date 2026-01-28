Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο ανήλικες για τον ξυλοδαρμό 17χρονης - Βιντεοσκόπησαν την επίθεση

Χειροπέδες σε δύο ανήλικες, μία 16χρονη με καταγωγή από Αλβανία και μια 17χρονη Ελληνίδα, για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονης μαθήτριας στη Θεσσαλονίκη πέρασαν αστυνομικοί το βράδυ της Τρίτης (27/01).

Σύμφωνα με την καταγγελία των γονέων της, η ανήλικη δέχθηκε άγρια επίθεση από τέσσερις συνομήλικές της σε κεντρικό σημείο της πόλης, ενώ βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό.

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε άλλη μια 17χρονη Ελληνίδα μια ακόμη αναζητείται.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, η επισταμένη έρευνα και αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας οδήγησαν στον εντοπισμό και στη σύλληψη δύο νεαρών κοριτσιών, βραδινές ώρες χθες (27-01-2026), για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράβαση του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, μεσημβρινές ώρες την 26-01-2026 στην περιοχή της Τούμπας, οι συλληφθείσες, από κοινού με δύο ακόμη νεαρές, επιτέθηκαν με χρήση βίας σε βάρος ανήλικης ημεδαπής, ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσαν με κινητό τηλέφωνο την επίθεση και στη συνέχεια ανήρτησαν το βίντεο σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συλληφθείσες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν αρμοδίως.

*Με πληροφορίες από thestival.gr

Διαβάστε επίσης