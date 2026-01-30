Μαλανδρίνο: Απόπειρα δολοφονίας κρατούμενου στο ιατρείο των φυλακών

Απόπειρα δολοφονίας Αλβανού βαρυποινίτη έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης (30/1) στις φυλακές Μαλανδρίνου

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Μαλανδρίνο: Απόπειρα δολοφονίας κρατούμενου στο ιατρείο των φυλακών
ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Απόπειρα δολοφονίας έγινε χθες το απόγευμα (29/1) στις φυλακές Μαλανδρίνου κατά του φερόμενου ως εκτελεστή της «Greek Mafia». Κρατούμενος των φυλακών, φέρεται να προφασίστηκε πρόβλημα υγείας και διακομίσθηκε στο ιατρείο του σωφρονιστικού καταστήματος.

Όπως αποδείχθηκε το «πρόβλημα υγείας», δεν υφίστατο, απλώς ο κρατούμενος είχε στήσει... καρτέρι στον «Δήμο» για να του επιτεθεί. Όταν έφτασε ο εν λόγω κρατούμενος, αλβανικής καταγωγής, ο έτερος βαρυποινίτης, ελληνικής καταγωγής του επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι και τον τραυμάτισε σοβαρά. Το θύμα, ωστόσο, γλίτωσε από την δολοφονική επίθεση, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δράστης της επίθεσης κρατείται.

Ο «Δήμο», αλβανικής καταγωγής, φέρεται να είχε αποπειραθεί με την ομάδα του να σκοτώσουν τον Λάλα, τουλάχιστον τρεις φορές, ωστόσο, ο «μάγειρας» της Greek Mafia, είχε γλιτώσει απ' όλες τις απόπειρες εναντίον του, μέχρι που έπεσε νεκρός στην Αράχωβα την 1η Νοεμβρίου του 2025.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:19ΚΟΣΜΟΣ

Ασυνήθιστη κλοπή στην Ιαπωνία: Έριξαν δακρυγόνα σε πολυσύχναστο δρόμο του Τόκιο για να αρπάξουν βαλίτσες με 2,3 εκατ. ευρώ σε μετρητά

09:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Με DNA πρέσβη» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το πλαίσιο νόμου για εγκαταστάσεις με προπάνιο και τι ισχύει για ευθύνες ιδιοκτητών κι ασφαλιστικές καλύψεις

09:12ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε πουλιά δεν προσγειώνονται έτσι» – Έλληνας πιλότος δίνει… ρεσιτάλ με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης και γίνεται viral

09:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαστεργίου για Βιολάντα: Το 2007 ασχολήθηκα με τις μελέτες τμήματος της επιχείρησης – Να δούμε τι πήγε λάθος

08:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μπραντ Πιτ: Έρχεται στην Ύδρα για τα γυρίσματα διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Πέθανε ο δήμαρχος Φιλιατών Βασίλης Τζίγκος - Νοσηλευόταν στο Λαΐκό Νοσοκομείο Αθηνών

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ιστιοφόρο σημαίας Μεγάλης Βρετανίας βυθίστηκε στη Σύμη

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Λουίτζι Μαντζιόνε: Άνδρας που παρίστανε πράκτορα του FBI, αποπειράθηκε να τον ελευθερώσει με… κόφτη πίτσας

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση μεγάλων βράχων στο Αγρίνιο - Αποκαταστάθηκαν άμεσα οι ζημιές

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός πρώην όμηρος στη Γάζα: «Μπορώ να αναπνεύσω ξανά» λέει μετά από 500 ημέρες αιχμαλωσίας

08:35ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Τέταρτη σερί ήττα χωρίς Giannis οι Μπακς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Δεκάδες νεκροί από επίθεση τζιχαντιστών στη Νιγηρία - Πολλοί στρατιώτες αγνοούνται

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Μαλανδρίνο: Μαχαίρωσαν βαρυποινίτη στις φυλακές - Του είχαν στήσει καρτέρι

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, κέντρο, Αττική Οδό – Πού αλλού υπάρχει μποτιλιάρισμα

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Τράμπ: Μήνυσε το υπουργείο Οικονομικών και την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων για τη διαρροή των φορολογικών του δηλώσεων - Ζητάει 10 δισ.δολάρια

08:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκροτεί ομάδα και κείμενο για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις μισθοδοσίες σήμερα οι αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα από τις φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ - Αναλυτικά παραδείγματα

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Χειροπέδες σε 15χρονο για τον ξυλοδαρμό 13χρονου - Συνελήφθη και ο πατέρας του

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Iνδονησία: Λιποθύμησε από τον πόνο γυναίκα που μαστιγώθηκε δημόσια 140 φορές για συνεύρεση εκτός γάμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Επίδομα μετακόμισης»: Ποιοι δικαιούνται έως 10.000 ευρώ και ποιες περιοχές μπαίνουν στο πρόγραμμα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Iνδονησία: Λιποθύμησε από τον πόνο γυναίκα που μαστιγώθηκε δημόσια 140 φορές για συνεύρεση εκτός γάμου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις μισθοδοσίες σήμερα οι αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα από τις φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ - Αναλυτικά παραδείγματα

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

08:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκροτεί ομάδα και κείμενο για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βιολάντα: Το Μέγαρο Μαξίμου βάζει στο κάδρο των ευθυνών την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον δήμο Τρικάλων και τοπική υπηρεσία της Πυροσβεστικής

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Πέθανε ο δήμαρχος Φιλιατών Βασίλης Τζίγκος - Νοσηλευόταν στο Λαΐκό Νοσοκομείο Αθηνών

22:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποδαρικό» με νεροποντές και χιόνια για τον Φλεβάρη - Πότε έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» - Η πιο δύσκολη ημέρα για την Αττική

06:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR: Διπλό που θα σημάνει αντεπίθεση

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλεπάλληλα τα περάσματα των καταιγίδων – Κορυφώνεται η κακοκαιρία την Κυριακή

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Σήμερα οι κηδείες των δύο οπαδών του ΠΑΟΚ σε Θεσσαλονίκη και Πιερία

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η La Niña διαλύεται με ταχύ ρυθμό - Πώς θα επηρεάσει τον χειμώνα της Ελλάδας το 2027

19:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρέχει... λεφτά: Πόσα χρήματα θα δουν αύριο το πρωί 2 εκατομμύρια μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ