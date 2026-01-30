Μαλανδρίνο: Απόπειρα δολοφονίας κρατούμενου στο ιατρείο των φυλακών

Απόπειρα δολοφονίας έγινε χθες το απόγευμα (29/1) στις φυλακές Μαλανδρίνου κατά του φερόμενου ως εκτελεστή της «Greek Mafia». Κρατούμενος των φυλακών, φέρεται να προφασίστηκε πρόβλημα υγείας και διακομίσθηκε στο ιατρείο του σωφρονιστικού καταστήματος.

Όπως αποδείχθηκε το «πρόβλημα υγείας», δεν υφίστατο, απλώς ο κρατούμενος είχε στήσει... καρτέρι στον «Δήμο» για να του επιτεθεί. Όταν έφτασε ο εν λόγω κρατούμενος, αλβανικής καταγωγής, ο έτερος βαρυποινίτης, ελληνικής καταγωγής του επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι και τον τραυμάτισε σοβαρά. Το θύμα, ωστόσο, γλίτωσε από την δολοφονική επίθεση, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δράστης της επίθεσης κρατείται.

Ο «Δήμο», αλβανικής καταγωγής, φέρεται να είχε αποπειραθεί με την ομάδα του να σκοτώσουν τον Λάλα, τουλάχιστον τρεις φορές, ωστόσο, ο «μάγειρας» της Greek Mafia, είχε γλιτώσει απ' όλες τις απόπειρες εναντίον του, μέχρι που έπεσε νεκρός στην Αράχωβα την 1η Νοεμβρίου του 2025.