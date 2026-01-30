Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, κέντρο, Αττική Οδό – Πού αλλού υπάρχει μποτιλιάρισμα

Καθυστερήσεις διαπιστώνονται αυτήν την ώρα στις βασικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, με τον Κηφισό, την Αττική Οδό και την Κηφισίας να είναι στο «κόκκινο» ανά διαστήματα, ενώ, αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και στην Αλεξάνδρας, τη Συγγρού, τη Μεσογείων αλλά και το κέντρο της Αθήνας.

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο φτάνουν έως το ύψος των Βριλησσίων και στη Λεωφόρο Αθηνών, τα οχήματα κινούνται «σημειωτόν» στο ρεύμα προς Κόρινθο έως το ύψος του Σκαραμαγκά.