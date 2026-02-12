Άγιος Παντελεήμονας: Χειροπέδες σε αλλοδαπό που επιτέθηκε σε αστυνομικούς

Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Αττικής και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 11-2-2026 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, δύο αλλοδαποί, ηλικίας 38 και 39 ετών, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και βία κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με τη ΓΑΔΑ, αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν τον 39χρονο, και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα τους αυτός απέρριψε στο έδαφος νάιλον συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα κάνναβης, ενώ για να αποτρέψει τη σύλληψη του, χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.

Επιπλέον εντοπίστηκε 38χρονος συνεργός του, ενώ μετά έρευνα στην οικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 32 νάιλον συσκευασίες και σακούλα περιέχουσες συνολικά 283 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

• το χρηματικό ποσό των -6.000- ευρώ,

• πλήθος νάιλον συσκευασιών,

• 9 κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

