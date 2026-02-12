Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 26χρονος Παλαιστίνιος που βίασε 16χρονο και βιντεοσκόπησε την πράξη

Στις φυλακές οδηγείται ο 26χρονος που καταγγέλθηκε ότι κακοποίησε σεξουαλικά 15χρονο και βιντεοσκόπησε με το κινητό του τηλέφωνο την πράξη στη Θεσσαλονίκη.

Για την ποινική του μεταχείριση είχε προκύψει διαφωνία ανάμεσα σε ανακριτή και εισαγγελέα, την οποία κλήθηκε να άρει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο.

Με βούλευμα που δημοσιεύθηκε, οι δικαστές αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση του 26χρονου κατηγορουμένου, με καταγωγή από την Παλαιστίνη, ο οποίος διώκεται για βιασμό ανηλίκου και παράνομη βιντεοσκόπηση.

Είχε προηγηθεί καταγγελία στις Αρχές για γενετήσια πράξη με τον ανήλικο, τον οποίο φέρεται να γνώρισε σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Κατά την ίδια καταγγελία, η φερόμενη κακοποίηση έγινε τον περασμένο Οκτώβριο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Απολογούμενος στον ανακριτή ο 26χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν συναινετικά. Ο ανακριτής είχε την άποψη ότι θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ η εισαγγελέας γνωμοδοτήσεων ότι θα πρέπει να κρατηθεί προσωρινά.

Ο ίδιος κατηγορούμενος είχε παραπεμφθεί -επιπλέον- να δικαστεί στο αυτόφωρο με την κατηγορία ότι ανέφερε ψευδώς τα στοιχεία της μόνιμης διαμονής του.

