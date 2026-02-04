Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 26χρονο Παλαιστίνιο για βιασμό ανήλικου αγοριού

Χειροπέδες σε έναν 26χρονο αλλοδαπό πέρασαν το πρωί της Τρίτης (03/02) αστυνομικοί στη δυτική Θεσσαλονίκη, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού, της κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, της πορνογραφίας ανηλίκων, της παράβασης του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων και της απείθειας

Ειδικότερα, σε βάρος του 26χρονου, παλαιστινιακής καταγωγής, προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία, ο συλληφθείς, κατά τον μήνα Οκτώβριο του 2025, έπειτα από επικοινωνία με ανήλικο άτομο μέσω εφαρμογής γνωριμιών, συναντήθηκε μαζί του και αφού το οδήγησε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην περιοχή της Πολίχνης, ενήργησε σε βάρος του γενετήσιες πράξεις, βιντεοσκοπώντας τες παράλληλα με κινητό τηλέφωνο, χωρίς τη συναίνεση του ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, επρόκειτο για τη δεύτερη συνάντηση μεταξύ του 26χρονου και του ανήλικου (16 ετών σήμερα), η οποία έγινε στις 16 Οκτωβρίου του 2025. Στην εν λόγω συνάντηση, ο 26χρονος πήγε με τον ανήλικο σε sex shop και στη συνέχεια μετέβησαν στο επίμαχο εγκαταλελειμμένο κτήριο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 16χρονος αντιμετωπίζει ψυχικά νοσήματα.

Κατά τον εντοπισμό του 26χρονου χθες, επιχειρήθηκε να γίνει έρευνα σε οικία όπου είχε δηλώσει ότι διαμένει, παρουσία διερμηνέα και εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, πλην όμως διαπιστώθηκε ότι ο τόπος διαμονής είχε αλλάξει, με τον 26χρονο να αρνείται να δηλώσει τη νέα διεύθυνση κατοικίας, οπότε και συνελήφθη για απείθεια.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

