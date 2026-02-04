Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 17χρονος νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα
Φορτηγό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ανήλικος
Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 17χρονο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (03/02) στη Θεσσαλονίκη.
Το τροχαίο έγινε στην περιοχή της Σίνδου όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος. Το ΙΧ οδηγούσε ένας άλλος 17χρονος, συνοδευόμενος από τη μητέρα του.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 17χρονος επιβάτης του ΙΧ. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή, σύμφωνα με το thestival.gr.
Ο 46χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή κ. Εισαγγελέα.
Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος.
