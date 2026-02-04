Τρίκαλα: Μοναχός του Άγιου Όρους νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από τροχαίο

Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται μοναχός έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (04/02) στα διόδια του Λογγού, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Καρδίτσα προς Τρίκαλα.

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, όπως φαίνεται και σε φωτογραφίες από το σημείο.

Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, ο μοναχός φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους θεράποντες ιατρούς να κρίνουν αναγκαία την άμεση διασωλήνωσή του, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Σημειώνεται ότι στο όχημα επέβαιναν άλλοι τρεις μοναχοί, που υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα και παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

