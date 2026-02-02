Μία μοναδική εξόρμηση στο Περτούλι, το «κόσμημα» της οροσειράς της Πίνδου

Σε υψόμετρο 1.150 μέτρων, το Περτούλι, αυτό το γραφικό χωριό του νομού Τρικάλων, αποτελεί έναν προορισμό απαράμιλλης ομορφιάς, όπου τα πυκνά ελατοδάση συναντούν τα περίφημα «Περτουλιώτικα Λιβάδια», δημιουργώντας ένα τοπίο που «κόβει» την ανάσα.

Το σήμα κατατεθέν της περιοχής δεν είναι άλλο από τα απέραντα λιβάδια που διασχίζει ο ποταμός Ξεριάς. Τον χειμώνα, το χιόνι μεταμορφώνει την πεδιάδα σε ένα τεράστιο φυσικό σκηνικό για παιχνίδι, ενώ, τα άλογα που βόσκουν ελεύθερα, προσθέτουν μία νότα άγριας, αυθεντικής γοητείας.

Το Περτούλι προσφέρει μία μοναδική ισορροπία ανάμεσα στην ηρεμία και την περιπέτεια.

Το χιονοδρομικό κέντρο είναι η χαρά των παιδιών και όσων θέλουν να απολαύσουν το σκι χωρίς την ταλαιπωρία των μεγάλων χιονοδρομικών. Η ιππασία στα λιβάδια, η τοξοβολία και οι διαδρομές με ATVs προσφέρουν δυνατές συγκινήσεις σε ένα περιβάλλον που θυμίζει ταινία.

Ακόμη, τα πέτρινα σπίτια με τις κόκκινες στέγες και οι ιστορικές εκκλησίες, όπως η Αγία Κυριακή, μαρτυρούν την πλούσια κληρονομιά των Βλάχων της περιοχής.

Ύστερα από μία γεμάτη μέρα στο βουνό, η επιστροφή στο χωριό επιβάλλει… στάση για παραδοσιακή βλάχικη πίτα και ζεστό τσάι του βουνού, δίπλα στο τζάκι.