Βιολάντα: Ερευνάται εάν η κακοκαιρία Daniel σχετίζεται με τον διαβρωμένο σωλήνα του εργοστασίου

Οι αδήλωτες δεξαμενές προπανίου και οι διαμαρτυρίες των εργαζομένων για οσμή αερίου που δεν εισακούστηκαν, υποδηλώνουν μια σειρά από παραβλέψεις που κόστισαν ανθρώπινες ζωές, επισημαίνει ο δικαστικός πραγματογνώμονας της πυροσβεστικής Δημήτρης Λιότσιος

Ζωή Μακρυγιάννη

Για τον τρόπο που επηρέασε η κακοκαιρία Daniel το υπέδαφος του εργοστασίου της «Βιολάντα» και, άρα και τις σωληνώσεις, μίλησε το πρωί της Δευτέρας στο Open, o δικαστικός πραγματογνώμονας της πυροσβεστικής Δημήτρης Λιότσιος, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα σχετικά με το αν έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος, «σε αυτή την τραγωδία είναι ουσιώδες να διερευνήσουμε και τους λόγους διάβρωσης ή διάτρησης του δικτύου σωληνώσεων. Πρέπει να ερευνηθεί αν η συσσώρευση των υπόγειων υδάτων μπορεί να έχει συμβάλλει στη μεταβολή των δεδομένων. Είτε αφορά τη διάβρωση του υπόγειου δικτύου, είτε τη διάτρηση λόγω κάποια καθίζησης που είχε υποστεί το ίδιο το έδαφος».

Ο κ. Λιότσιος τόνισε επιπλέον ότι «ήδη από τις πρώτες μέρες μετά την έκρηξη έχουν φανεί πολλές πλημμέλειες και ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Οι αδήλωτες δεξαμενές προπανίου και οι διαμαρτυρίες των εργαζομένων για οσμή αερίου που δεν εισακούστηκαν, υποδηλώνουν μια σειρά από παραβλέψεις που κόστισαν ανθρώπινες ζωές».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη και «όλα εξετάζονται», σημειώνοντας ότι μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα θα φανούν όλα, όπως το «αν ήταν δηλωμένες οι δεξαμενές ή αδήλωτες».

Ο κ. Λιότσιος εξήγησε επίσης ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι τοποθέτησης των δεξαμενών και καταλήγοντας τόνισε ότι «θα πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθούν όλες οι υποδομές, όσες έχουν υποστεί καταστροφές από τις πλημμύρες».

Η εταιρία θα ορίσει δικό της πραγματογνώμονα

Την ώρα που οι έρευνες της Πυροσβεστικής έχουν «παγώσει» εξαιτίας φόβων για συνέχιση της διαρροής, η εταιρία, σύμφωνα με το trikalavoice.gr, προτίθεται να ορίσει και η ίδια πραγματογνώμονες για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην έκρηξη.

Την ίδια πρόθεση έχει εκφράσει και το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, να ορίσει δηλαδή από πλευράς του πραγματογνώμονες, με σκοπό, όπως έχει δηλώσει στο Newsbomb, ο πρόεδρος του Κέντρου, Δημήτρης Αρμάγος, «να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη».

