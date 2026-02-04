ΠΑΟΚ: Επιστρέφει στην Ελλάδα και ο τρίτος τραυματίας από το φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία
Ίσως και σήμερα (04/02) να πραγματοποιηθεί το ταξίδι επαναπατρισμού του
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να επιστρέψει σήμερα (04/02) στην Ελλάδα ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.
Ο τραυματίας είναι σε σταθερή κατάσταση και οι γιατροί αναφέρουν πως ενδεχομένως σήμερα να εκκινήσει η διαδικασία για την αεροδιακομιδή του στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ελληνική πρεσβεία.
Ο πολυτραυματίας παραμένει διασωληνωμένος και η μεταφορά θα γίνει υπό αυτή την προϋπόθεση, ώστε να μην καταπονηθεί. Ακόμη, έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην Τιμισοάρα για τη σταθεροποίηση των σπονδύλων και την αφαίρεση οιδήματος.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Φεβρουαρίου
06:32 ∙ LIFESTYLE
4 παρουσιαστές που ανάβουν φωτιές με το τηλεοπτικό τους μέλλον
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 4 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
09:25 ∙ LIFESTYLE