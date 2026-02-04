ΠΑΟΚ: Επιστρέφει στην Ελλάδα και ο τρίτος τραυματίας από το φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία

Άφιξη των τραυματιών του τροχαίου δυστυχήματος σε δρόμο της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», στη Θεσσαλονίκη ~ Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να επιστρέψει σήμερα (04/02) στην Ελλάδα ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ο τραυματίας είναι σε σταθερή κατάσταση και οι γιατροί αναφέρουν πως ενδεχομένως σήμερα να εκκινήσει η διαδικασία για την αεροδιακομιδή του στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ελληνική πρεσβεία.

Ο πολυτραυματίας παραμένει διασωληνωμένος και η μεταφορά θα γίνει υπό αυτή την προϋπόθεση, ώστε να μην καταπονηθεί. Ακόμη, έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην Τιμισοάρα για τη σταθεροποίηση των σπονδύλων και την αφαίρεση οιδήματος.

Διαβάστε επίσης