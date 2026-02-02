ΠΑΟΚ: Ο χρόνος «πάγωσε» στην Τούμπα το 27ο λεπτό – Bίντεο από τη στιγμή που συγκλόνισε την Ευρώπη

Από την πρώτη στιγμή, τα μηνύματα συμπαράστασης ήταν αμέτρητα, ξεπερνώντας σύνορα, χρώματα και αντιπαλότητες.

Την Κυριακή (02/02), όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν στην Τούμπα. Όχι για ένα ακόμη ποδοσφαιρικό παιχνίδι, αλλά για μια στιγμή συλλογικής μνήμης, σεβασμού και πένθους.

Symbolicky po 27 minutách hry byl včerejší zápas PAOK-Panserraikos krátce přerušen a fanoušci na stadionu Toumba uctili památku sedmi fanoušků PAOK, kteří tragicky zahynuli při cestě na zápas do Lyonu.pic.twitter.com/XSyVQo2aJl — Sporťák (@SportakCZ) February 2, 2026

Στο 27ο λεπτό, ο χρόνος «πάγωσε». Το παιχνίδι διακόπηκε, οι εξέδρες σηκώθηκαν όρθιες, οι πυρσοί άναψαν και το σύνθημα «αδέρφια ζείτε» αντήχησε εκκωφαντικά. Για λίγα λεπτά, το ποδόσφαιρο πέρασε σε δεύτερο πλάνο, μπροστά στη δύναμη της ανθρώπινης συγκίνησης.

Η Τούμπα, ένα γήπεδο που έχει φιλοξενήσει χαρές, λύπες και ιστορικές στιγμές, μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς ενός πανανθρώπινου μηνύματος ανθρωπιάς και βαθιάς θλίψης, που ταξίδεψε σε ολόκληρη την Ευρώπη.

PAOK

vs

Panserraikos

Bengaleo de todo el estadio Toumba al minuto 27:01 en memoria de los 7 fans fallecidos en el accidente de Rumania

?? 01.02 pic.twitter.com/Rg5HE5Qnab — ???ℕ? ???ℝ ?ℝ??ℕ? ? (@Ultramaniatics) February 1, 2026

