ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1: Νίκη συγκίνησης και αφιέρωσης στους αδικοχαμένους φιλάθλους

Δύσκολο απόγευμα στην Τούμπα με το μυαλό και τις ψυχές όλων στραμμένες στον ουρανό και στους φίλους του «Δικέφαλου» που έχασαν τη ζωή τους, με την ομάδα να κάνει το καθήκον τους εύκολα απέναντι στον Πανσερραϊκό.

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1: Νίκη συγκίνησης και αφιέρωσης στους αδικοχαμένους φιλάθλους
Χωρίς πανηγυρισμούς. Χωρίς ενθουσιασμό. Χωρίς χαρά για το ποδόσφαιρο. Ήταν ένας αγώνας φόρος τιμής το ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός. Οι φίλαθλοι τίμησαν τους αδικοχαμένους συνοπαδούς τους που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο της Ρουμανίας και η ομάδα με τέσσερα γκολ (4-1) προσπάθησε να κάνει το ίδιο. Παίζοντας για αυτούς που βρίσκονται ψηλά…

Ο αγώνας δεν σηκώνει κριτική, καθώς η διαφορά δυναμικότητας είναι μεγάλη και τα πάντα κρίθηκαν από νωρίς. Ο ΠΑΟΚ παρότι «παγωμένος» ψυχικά, μπήκε καλά στο ματς και το έκρινε από το πρώτο ημίωρο.

Πρωταγωνιστές ήταν ο Γερεμέγεφ, ο Ντεσπόντοφ και ο Πέλκας. Σκόραραν και είχαν ασίστ και οι τρεις τους. Έτσι ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στους 44 βαθμούς, με τον Πανσερραϊκό να μένει στους 8 και δύσκολα να αποφεύγει τον υποβιβασμό όπως πάνε τα πράγματα.

Είναι χαρακτηριστικό για το ματς πως από το 26’ όταν και έγινε το 4-1, ήταν σα να… κατέβηκε ο διακόπτης. Κανείς δεν είχε διάθεση να παίξει ποδόσφαιρο και τα λεπτά που ακολούθησαν ήταν αφιερωμένα στα συνθήματα των οπαδών για τους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Το φιλμ του αγώνα

5’ Γκολ 1-0: Ο Ντεσπόντοφ από δεξιά έκανε ωραία σέντρα, ο Γερεμέγεφ με άνεση πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

8’ Γκολ 2-0: Ωρα συνεργασία των παικτών του ΠΑΟΚ αριστερά, ο Γερεμέγεφ έγινε κάτοχος στην περιοχή, είδε την κίνηση του Ντεσπόντοφ και του έκανε ωραία σέντρα, με τον Βούλγαρο να σκοράρει με άνεση!

12’ Γκολ 2-1: Ο Φέλτερ εκτέλεσε ωραία φάουλ λίγο έξω απ’ την περιοχή του ΠΑΟΚ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

19’ Γκολ 3-1: Σέντρα του Ντεσπόντοφ, κόντραρε η μπάλα, ο Γερεμέγεφ πήρε γυριστή κεφαλιά, ο Πέλκας έκανε το γυριστό και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

26’ Γκολ 4-1: Φάουλ εκτελεσμένο από τον Πέλκα, ο Βολιάκο πετάχτηκε στο ύψος της μικρής περιοχής και με προβολή σκόραρε.

41’ Ο Γερεμέγεφ έκανε διαγώνιο σουτ, η μπάλα πέρασε άουτ.

61’ Ο Ντεσπόντοφ λίγο έξω απ’ την περιοχή έκανε το σουτ, δίπλα απ’ το δοκάρι η μπάλα και άουτ.

90’ Ο Χατσίδης σκόραρε από κοντά μετά από κόντρες, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για χέρι του νεαρού.

Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας (Ευβοίας)

Κίτρινες: .

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφείρης (78’ Μπιάνκο), Κωνσταντέλιας (45’ Χατσίδης), Πέλκας (66’ Μύθου), Ντεσπόντοφ, Γερεμέγεφ (78’ Τάισον).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Γεωργιάδης (87’ Τόλιος), Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Αρμουγκόμ, Λιάσος, Δοϊρανλής (66’ Μπεν Σαλάμ), Ριέρα (76’ Μπιλέ), Τεϊσέιρα, Καρέλης (46’ Μασκανάκης).

