Τραυματίας φίλαθλος ΠΑΟΚ στο Παπαγεωργίου: Χρήζει εγρήγορσης - «Όλο το νοσοκομείο έχει πέσει πάνω»

Χρήζει εγρήγορσης, αν και εξελίσσεται ομαλά η κατάσταση της υγείας του τραυματία φιλάθλου του ΠΑΟΚ που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, μετά το φρικτό τροχαίο με τους επτά νεκρούς στη Ρουμανία.

Η κατάστασή του είναι καλύτερη σε σχέση με την πρώτη στιγμή που διακομίσθηκε στο νοσοκομείο από τη Ρουμανία, όταν και ήταν φανερά στρεσαρισμένος, όπως ενημέρωσε ο χειρουργός Κωνσταντίνος Φορτούνης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο νεαρός φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες προς το παρόν δεν χρήζουν χειρουργείου ή νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική. Έχει επαφή με το περιβάλλον και δεν χρειάζεται να γίνει κάτι αυτή τη στιγμή. Και ο ίδιος ανθρώπινα, φαίνεται και πιο ήρεμος σε σχέση με τις πρώτες στιγμές, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φορτούνης.

Ο ίδιος δηλώνει αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του τραυματία, τονίζοντας ωστόσο πως χρειάζεται επαγρύπνηση. Όταν εξελίσσεται ομαλά η κατάσταση τέτοιων τραυματιών κατά τις πρώτες ημέρες, συνήθως έτσι συνεχίζεται, αλλά παρακολουθούμε στενά τον τραυματία, τόνισε και χαρακτηριστικά ανέφερε: «Όλο το νοσοκομείο έχει πέσει πάνω του».

«Ήθελε να πάει στις κηδείες των φίλων του»

Όσον αφορά στον έτερο τραυματία που διακομίσθηκε στο «Παπαγεωργίου» από τη Ρουμανία, όπως εξήγησε ο κ. Φορτούνης, ήταν από την αρχή σε καλύτερη κατάσταση. Έφερε κακώσεις, αλλά εξαρχής ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, δεν είχε απώλεια αισθήσεων καθόλου, από την πρώτη στιγμή, είπε ο ίδιος. Μάλιστα, αν και οι γιατροί του συνέστησαν να παραμείνει προληπτικά για ένα 24ωρο στο νοσοκομείο, ο ίδιος αρνήθηκε και προτίμησε να πάρει εξιτήριο, καθώς, όπως είπε ο χειρουργός, «ήθελε να πάει στις κηδείες των φίλων του».

Διαβάστε επίσης